Puma dévoile des crampons « Fortnite » pour Neymar JR lors de PSG – Manchester City

Pour la demi-finale aller d’UEFA Champions League contre Manchester City, le joueur du Paris Saint-Germain Neymar portera une paire de Puma un peu spéciale à ses pieds.

Alors que la star brésilienne est désormais un personnage jouable dans le jeu vidéo Fortnite depuis aujourd’hui, l’équipementier allemand a décidé de concevoir une paire de crampons inédite affichant certaines tenues de Neymar JR accessibles dans Fortnite.

Une paire unique pour le « Ney », ambassadeur de Puma depuis quelques mois, qui ne sera pas commercialisée.

Pour concevoir cette paire, Puma a fait appel à « silni.art », créateur de chaussures customisées. Une paire de crampons « Fortnite » dessinée sur le modèle FUTURE Z comprenant une bande de compression FUZIONFIT + sur le milieu du pied avec les logos Neymar Jr affichés sur les côtés de chaque chaussure.

Lors de Metz-PSG le week-end dernier, Neymar JR portait à ses pieds une paire de chaussures « teaser » de cette vaste opération de communication.

O pai tá quase on !

Very soon I'm arriving in @FortniteGame and you'll be able to run wild with me. #FortnitePrimal #EpicPartner pic.twitter.com/3GfQimptyj

— Neymar Jr (@neymarjr) April 25, 2021