Betclic nouveau partenaire du TOP 14 Rugby sur le segment des paris sportifs

Aujourd’hui, la Ligue Nationale de Rugby (LNR) a officialisé l’arrivée de Betclic comme nouveau partenaire du TOP 14 sur le segment des paris sportifs.

Dans le détail, le contrat de sponsoring a été signé pour la fin de cette saison 2020-2021 et jusqu’à 2023-2024. Pour rappel, la LNR n’avait plus de partenaire « betting » depuis 2016 et l’arrêt du contrat avec PMU.

« Ce partenariat stratégique va renforcer encore plus la capacité de la LNR à séduire et convertir un nouveau public, celui des Millenials » précise la ligue de rugby dans son communiqué.

Depuis la 21ème journée de championnat, l’opérateur de paris sportifs s’affiche lors des matchs de TOP 14. Une visibilité qui sera accrue dès la saison prochaine avec notamment une association aux statistiques officielles du TOP 14 lors des retransmissions audiovisuelles, dans les stades et sur les différentes plateformes digitales de la LNR.

🏉 BASCULE DANS LE @top14rugby AVEC BETCLIC 🔥 🥳 Pour fêter notre nouveau partenariat avec la @LNRofficiel, on vous fait gagner 10×20€ de Freebets 🤑 ➡️ RT + #BetclicTop14 pour participer pic.twitter.com/WsRZvNRhI2 — Betclic France 🔞 (@Betclic) April 27, 2021

Après des contrats signés avec la Ligue 1 Uber Eats et la Ligue 2 BKT, Betclic renforce sa visibilité auprès des passionnés de sport en s’associant à « la compétition de rugby N°1 au monde » selon Nicolas Béraud, fondateur et DG de Betclic, dans un communiqué. Reste à savoir pour Betclic si ce nouveau partenariat sportif se concrétisera en recrutement de nouveaux joueurs sur sa plateforme.

« La pandémie de Covid-19 a lourdement affecté le sport professionnel dans son ensemble. Dans ce contexte, nous sommes ravis de constater que le TOP 14 est considéré comme un véritable symbole d’attractivité en incarnant l’excellence du rugby et de ses valeurs. BETCLIC est en effet le 4ème nouveau partenaire à le rejoindre depuis le début de la saison 2020-2021 » ajoute Emmanuel Eschalier, directeur général de la Ligue Nationale de Rugby.