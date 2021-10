Puma dévoile la campagne « Le pouvoir de l’instinct » et célèbre le Cécifoot

Nouvel équipementier de l’équipe de France de Cécifoot, Puma vient de dévoiler sa dernière campagne dédiée avec « Le pouvoir de l’instinct ».

Dans un film promotionnel réalisé par un artiste malvoyant, Adam Morse, Puma met en scène des joueurs de Cécifoot ainsi que 3 de ses ambassadeurs Champions du Monde 2018 avec Olivier Giroud, Raphaël Varane et Steve Mandanda.

Pour plonger le spectateur en immersion dans le film disponible en audiodescription, le réalisateur a utilisé un son 8D, changeant la perception des espaces.

« C’était essentiel pour nous de pousser la démarche au plus loin et au plus juste. En choisissant un réalisateur comme Adam Morse, nous avons pu nous projeter au cœur du handicap et faire passer le message du pouvoir de l’instinct pour que le film parle à tous. C’est une expérience inédite et très forte, une logistique complexe mais riche de sens et chère aux valeurs de Puma.» explique Clément Cimarro, Directeur de Création chez Lafourmi, dans un communiqué.

« Faire une passe à l’aveugle », jouer « les yeux fermés », on exploite le vocabulaire de la cécité pour valoriser les plus grands joueurs et pourtant trop peu de spectateurs reconnaissent le talent des joueurs de Cécifoot. C’est cette injustice que veut combattre le concept du “pouvoir de l’instinct” qui exprime la technique de ces joueurs hors normes. » ajoute Jordane Rabute, Directeur du planning stratégique de LaFourmi.

Une campagne qui se décline également avec un podcast de 7 minutes, « format éditorial le plus consommé par les personnes malvoyantes ».