Qatar 2022 : La FIFA dévoile le premier single de la bande son officielle de la Coupe du Monde (Hayya Hayya – Better Together)

A quelques heures du tirage au sort des poules de la Coupe du Monde de Football 2022 disputée au Qatar, la FIFA dévoile le premier single de la bande son officielle de l’évènement.

En attendant de découvrir quel sera le morceau et les artistes qui interpréteront l’hymne officiel du mondial Qatar 2022, la FIFA présente Hayya Hayya (Better Together), le premier titre musical associé à l’évènement. Un morceau aux influences R&B et reggae interprété par Trinidad Cardona, Davido et Aisha qui devrait rythmer la cérémonie du tirage au sort ce soir.

« Réunissant des voix issues des Amériques, de l’Afrique et du Moyen-Orient, cette chanson symbolise la façon dont la musique et le football peuvent rassembler le monde », a déclaré Kay Madati, directeur Commercial de la FIFA, dans un communiqué. « Dans le cadre de la nouvelle stratégie musicale de la FIFA, la bande son comprendra plusieurs morceaux qui plongeront les supporters dans l’ambiance de la Coupe du Monde comme jamais auparavant. ». Ce single Hayya Hayya (Better Together) est distribué par Def Jam Recordings et produit par RedOne.