Quelles performances pour Roland-Garros 2020 sur le digital ?

A l’issue de ce Roland-Garros 2020, la Fédération Française de Tennis (FFT) tire le bilan médiatique et digital de cette édition automnale.

Avec l’installation de projecteurs sur la grande majorité des courts qui a prolongé le plaisir des fans de tennis pendant plusieurs soirée, la couverture en direct de France Télévisions a augmenté de 11% par rapport à 2019 avec un total de 102 heures de direct. Un temps d’exposition évidemment bénéfique aux principaux sponsors du Grand Chelem.

Outre le pic d’audience de 5,9 millions de téléspectateurs sur France 2 lors de la balle de match de Nadal contre Djokovic dimanche, Roland-Garros se félicite également de son travail sur le digital.

400 millions d’impressions sur les réseaux sociaux (uniquement les comptes RG »), 62 millions de vidéos vues et une augmentation de 290 000 nouveaux fans cumulés sur les principaux comptes sociaux. Sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube, Roland-Garros cumule désormais 7,4M de fans. Comme chaque année, Roland-Garros bénéficie également aux comptes sociaux de la Fédération Française de Tennis (+35%).

Sur le compte Twitter de Roland-Garros uniquement, la balle de match entre Nadal et Djokovic a enregistré à date plus de 2,3 millions de vues.

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆@RafaelNadal conquers Novak Djokovic 6-0 6-2 7-5 to remain perfect in Paris finals and earn title 1️⃣3️⃣ at #RolandGarros pic.twitter.com/lzOz5dmoqQ

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 11, 2020