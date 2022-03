Retail – Le Paris Saint-Germain présente sa nouvelle boutique installée à New York

Après Los Angeles l’année dernière, le Paris Saint-Germain ouvre sa seconde boutique permanente aux Etats-Unis.

En ce début d’année 2022, le PSG s’installe sur la cote Est à New York avec un point de vente situé au 587 de la 5e Avenue, un peu moins d’un an après avoir investi la côte Ouest.

Dans le détail, cette nouvelle boutique lancée par le PSG et son partenaire merchandising Fanatics sera exploitée par Lids, société spécialisée dans le retail et appartenant à Fanatics. Une grande ouverture est prévue le vendredi 18 mars.

« Le développement de la marque Paris Saint-Germain au cours des 10 dernières années est vraiment unique. Devenir la première équipe sportive à ouvrir une boutique officielle à New York est une étape clé pour établir le Club comme l’une des plus grandes marques sportives au monde », précise Fabien Allègre, directeur de la marque au Paris Saint-Germain, dans un communiqué. « Le club est désormais le quatrième club sportif au monde sur les médias sociaux et notre fanbase, dans le monde entier et notamment aux États-Unis, connaît une croissance exponentielle. Plus de 160 millions de fans suivent notre équipe chaque jour. New York est le point culminant de cette croissance »

Pour faire de ce nouveau point de contact et de vente une « destination », le Paris Saint-Germain proposera notamment des produits uniques et inédits PSG x NY. En outre, un service de personnalisation avancé permettra aux fans de repartir avec un produit unique.

« Une fois de plus, le Paris Saint-Germain montre l’exemple en ouvrant un magasin phare en plein cœur de New York, l’un des carrefours les plus emblématiques du sport, de la culture et de la mode », ajoute Zohar Ravid, vice-président senior et responsable du développement international de Fanatics. « Le club repousse sans cesse de nouvelles limites et nous sommes ravis de faire à nouveau équipe avec nos partenaires de Lids pour étendre sa présence mondiale sur un marché international clé et aider le Paris Saint-Germain dans son parcours pour devenir l’un des clubs sportifs et l’une des marques les plus pertinents culturellement dans le monde. »