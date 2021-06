Roland-Garros 2021 – Les annonceurs présents avec FranceTV Publicité

Pour ce Roland-Garros 2021, France Télévisions mobilise les chaînes France 2, France 3 et France 4 ainsi que la plateforme France TV Sport pour offrir une large couverture en clair aux fans de tennis.

Pour s’adresser à cette audience, de nombreux annonceurs ont décidé d’investir dans les différents dispositifs proposés par France TV Publicité. En 2020, France TV revendique une audience de 38,1 millions de Français sur l’ensemble du tournoi.

Le détail des dispositifs

Dans le détail, 4 annonceurs parrainent les directs et les magazines du tournoi avec Engie, Hespéride, Peugeot et Puressentiel. Pour rappel, les 3 premiers sont partenaires des Internationaux de France.

De son côté, Rolex, partenaire premium de Roland-Garros, bénéficiera d’une présence exclusive autour des plus beaux matchs en TV et en digital. Tout au long de la quinzaine, 5 films de 30 et 60 secondes seront ainsi diffusés lors des coupures publicitaires.

BNP Paribas, parrain officiel de Roland-Garros, sponsorisera les « Ecrans Exclusifs » entre la fin des finales Dames et Messieurs et les remises de trophées.

De son côté, Oppo, partenaire premium du Grand Chelem, fera découvrir aux internautes les coulisses du Grand Chelem à travers des « stories » incarnées par Malika Ménard et diffusées sur la page Instagram de FranceTV Sport. Oppo sera également parrain de l’Image du Jour » diffusée tous les soirs sur France 2.

Engie et Peugeot, partenaires officiels du Tournoi sponsoriseront la web-série de 10 épisodes « 6ème set » incarnée par la joueuse de tennis Alizé Lim. Cette dernière fera vivre aux internautes des expériences inédites autour du Tournoi.

Sur le digital, Lacoste, qui fête ses 50 ans de partenariat avec Roland-Garros, sera présent sur France.tv, l’application FranceTV Sport et ses déclinaisons sociales avec trois campagnes inédites diffusées en Pré-roll, Adswitching et en Skin Content.

Enfin Wilson, nouveau partenaire officiel du Tournoi depuis 2020, sera également au cœur du live avec le Skin Content, un format interactif et émergent permettant d’habiller l’écran avec du contenu de marque.