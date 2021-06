« Famille Bleue » – Intersport active son partenariat avec les Bleus dans le journal L’Equipe

Distributeur Officiel de la Fédération Française de Football (FFF) depuis 2017, Intersport compte bien s’imposer comme la destination « shopping » réflexe des supporters pour cet Euro 2020.

Pour travailler son image et sa préférence de marque, Intersport va animer son partenariat avec l’Equipe de France avec plusieurs activations et autres jeux concours.

A quelques jours du début de la compétition, Intersport lance le mouvement #FamilleBleue. Dans le journal L’Equipe du jour, l’enseigne a inséré un poster du maillot domicile des Bleus et invite les supporters à se prendre en photo et la partager sur Instagram afin de tenter de remporter un maillot collector qui sera livré par un champion du monde 1998.

« Le retour de Benzema a clairement mis un coup de projecteur sur l’Equipe de France et a permis de lancer le match d’un point de vue marketing »

Pour cet Euro 2020, les ventes des maillots de l’Equipe de France seront une nouvelle fois scrutées de près. Pour attirer les clients chez elle, l’enseigne Intersport a décidé de proposer les maillots des Bleus floqués des 2 étoiles à un prix attractif de 69,99€ au lieu de 90€.

« Nous sommes actuellement sur une très bonne tendance par rapport à la Coupe du Monde 2018. Le retour de Benzema a clairement mis un coup de projecteur sur l’Equipe de France et a permis de lancer le match d’un point de vue marketing » nous précise Guillaume Payen, Directeur Marketing et Communication d’Intersport France. « Concernant le prix du maillot, il est certain que nous maintiendrons le prix jusqu’au début de la compétition. Pour la suite, nous verrons… nous pourrons proposer des surprises aux supporters. Ce qui est certain, c’est que nous avons un engagement fort chez Intersport, celui de rendre accessibles les grandes marques de sport au plus grand nombre. Nous souhaitons que les familles françaises puissent se retrouver autour de ce bel événement et s’équiper à moindre coût. Nous donnons d’ailleurs rendez-vous la semaine prochaine aux supporters dans nos magasins, sur nos réseaux sociaux et sur intersport.fr. Nous proposerons de nouvelles activations et de nouvelles offres pour soutenir les bleus ! »

En marge de la Coupe du Monde 2014, le journal L’Equipe avait déjà proposé une activation similaire, sans partenaire, en « offrant le maillot des Bleus » dans son journal.