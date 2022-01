Rugby – Les All Blacks dévoilent leur nouveau maillot 2022 désormais floqué du sponsor Altrad

Aujourd’hui, les All Blacks dévoilent leur nouveau maillot officiel 2022 conçu par adidas. Un jersey qui est désormais floqué du logo Altrad sur la face avant.

Officialisé il y a quelques mois, Altrad est depuis le début d’année 2022 le Partenaire Global Majeur de New Zealand Rugby (NZR). Un contrat de sponsoring de 6 ans (jusqu’en 2027) qui permet notamment à la société française de s’afficher sur la face avant du maillot des All Blacks en remplacement d’AIG.

Les équipes All Blacks Sevens et Black Ferns Sevens seront les premières à porter les nouveaux maillots officiels lors du prochain « HSBC World Rugby Sevens ».

Ajoutons que pour cette nouvelle saison 2022, un autre partenaire, INEOS, fait ses débuts aux côtés des All Blacks. Le groupe spécialisé dans le secteur de la chimie, très présent dans l’univers du sport business depuis quelques années, sera notamment visible à l’arrière des shorts lors des compétitions qui autorisent cet espace publicitaire. En outre, INEOS, partenaire performance des Blacks, devient le sponsor face avant des maillots d’entraînement.

« Avec Altrad comme sponsor officiel sur notre maillot, nous espérons inspirer toujours plus »

« C’est formidable de démarrer l’année aux côtés de ces nouveaux partenaires mondiaux, Altrad et INEOS. Ces partenariats nous offrent une réelle opportunité de développer notre présence à l’international », a déclaré Mark Robinson, Directeur Général de NZR, dans un communiqué. « Altrad est un leader mondial dans son industrie ; qui plus est, le groupe affiche une passion sans limite pour le rayonnement du rugby, partout dans le monde. Avec Altrad comme sponsor officiel sur notre maillot, nous espérons inspirer toujours plus et renforcer nos liens avec celles et ceux qui, partout dans le monde, partagent notre passion du rugby ».

« 2022 marque le début d’une nouvelle ère passionnante pour Altrad Rugby, avec notre marque apparaissant, pour la première fois, sur le maillot emblématique des équipes de rugby de Nouvelle-Zélande. En tant que sponsor et partenaire de trois franchises uniques dans le monde du rugby [ndlr : MHR, XV de France et All Blacks], Altrad s’appuie sur l’opportunité que celles-ci représentent pour vraiment faire bouger les lignes et marquer une réelle différence, toujours de manière positive – pour nos collègues, nos clients et surtout les populations que nous aidons à travers le monde » ajoute Mohed Altrad, Fondateur et Président d’Altrad. « Tous les salariés Altrad se joignent ainsi à moi pour souhaiter le meilleur aux équipes nationales néozélandaises cette année ».