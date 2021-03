Rugby – René Bouscatel succède à Paul Goze à la présidence de la LNR

« Je tiens à remercier tous les Présidents de clubs et les membres de l’Assemblée Générale qui m’ont accordé leur confiance pour les quatre années à venir. C’est une grande fierté de présider l’institution en charge du rugby professionnel et de succéder à Paul Goze qui a œuvré au développement du rugby professionnel français, en faisant de nos championnats et de la solidarité entre les clubs un modèle admiré par les plus grandes nations du rugby. Je veux être le Président d’une Ligue unie, forte et innovante, engagée dans un partenariat avec la FFR notamment autour du grand objectif de la Coupe du Monde 2023, capable de conquérir de nouveaux publics et de nouveaux territoires, tout en promouvant un rugby solidaire, en lien avec le monde amateur et engagé sur les sujets de société. » a déclaré le fraîchement élu à la tête de la LNR.

« Mes sincères félicitations au nouveau président, René Bouscatel, ainsi qu’aux membres élus du Comité Directeur de la LNR. L’expérience exceptionnelle de dirigeant de René Bouscatel et sa passion du rugby contribueront sans aucun doute au développement des compétitions de rugby professionnel. Ces compétitions, tant formatrices de talents pour le XV de France que génératrices d’émotions pour les passionnés, sont essentielles pour le rayonnement du rugby en France et dans le monde. La FFR et la LNR travailleront de concert pour le bien du rugby français », a tweeté dans la foulée le président de la FFR Bernard Laporte.