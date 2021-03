Football – Kingsley Coman rejoint la grande famille Puma

Autrefois sous contrat avec Nike, Kingsley Coman passe chez Puma. Le footballeur du Bayern Munich et des Bleus a officialisé sur ses réseaux sociaux sa signature d’un contrat équipementier « long terme » avec la marque allemande.

Le joueur formé au Paris Saint-Germain, considéré comme l’un des plus rapides de la planète – flashé à 35,68 km/h cette saison en Bundesliga, « correspond parfaitement aux caractéristiques de la ULTRA, la chaussure de vitesse de Puma », assure la marque allemande dans un communiqué de presse.

« Je suis très heureux de rejoindre la famille Puma. J’adore leur vision du football et leurs projets sont très excitants » a lui déclaré le buteur décisif de la dernière finale de Ligue des Champions entre le Bayern et le PSG. « À l’avenir, je veux réaliser de grandes choses avec Puma dans le cadre de notre collaboration. Je suis excité par ce que nous avons prévu sur et hors des terrains, me donnant un moyen de m’exprimer également en dehors du football. »

« Kingsley est une star et nous sommes extrêmement heureux de l’accueillir dans la famille Puma. Il a déjà remporté une multitude de trophées à un si jeune âge et nous voyons un avenir encore plus excitant devant lui », s’est félicité Johan Adamsson, directeur mondial du marketing sportif et des licences sportives chez Puma.

Avec l’attaquant bavarois, Puma enregistre une nouvelle arrivée de poids dans ses rangs. La marque allemande multiplie les jolis coups ces derniers mois. Outre Neymar, ils sont de nombreux français, à l’instar de Rafael Varane récemment, à avoir rallier la famille Puma.