Shopping – Asics dévoile sa nouvelle chaussure de tennis SOLUTION SPEED FF 2

En ce début d’année 2021, Asics a présenté sa nouvelle chaussure de tennis avec la SOLUTION SPEED FF 2.

Pour cette paire, Asics mise sur une semelle intermédiaire dotée des technologies FLYTEFOAM™ et FLYTEFOAM PROPEL offrant un amorti doux et léger. La semelle extérieure bénéficie de la technologie ASICS GRIP™, pour une adhérence optimale sur le court, limitant ainsi les risques de dérapage ou de perte d’équilibre.

« Le plus dur pour un joueur, c’est de garder une longueur d’avance sur la balle, tout en couvrant le plus de terrain possible » explique David Goffin, ambassadeur Asics, dans un communiqué. « Avec la nouvelle Solution Speed FF 2, je me sens plus léger et plus rapide, et je ne pensais pas cela possible après avoir joué pendant autant de temps avec la version précédente de ce modèle. Je ressens aussi une meilleure adhérence sur le court. Même si je me déplace et change beaucoup de direction, j’ai la certitude que mes chaussures vont m’aider à tenir le rythme ».

CARACTÉRISTIQUES DE LA CHAUSSURE :

Poids : modèle homme à 326g (pointure 42) / 274g pour les femmes (pointure 39)

Drop : 10,5mm (9/19,5) / 10,5mm (8/18,5)

Type de joueur : polyvalent

Prix : 150€ (en vente sur Asics.com)