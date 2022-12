Shopping : Babolat dévoile une nouvelle raquette de padel signature « Juan Lebrón » (380€)

Il y a quelques semaines, Babolat a dévoilé la nouvelle raquette signature de Juan Lebron, numéro 1 mondial de la discipline.

Baptisée « Technical Viper Juan Lebrón », cette raquette met en avant le logo de « El Lobo », surnom de Juan Lebron qui signifie « le loup ».

« Ce modèle est idéal pour un attaquant technique comme Lebrón qui cherche à placer la balle où il le veut, et faire la différence par sa technique et sa force. Grâce à la répartition des trous, adaptée à la forme en losange de la raquette, chaque frappe de Lebrón est décisive : la précision est un atout majeur de cette nouvelle raquette » explique Babolat.

Une raquette au look coloré et scintillant commercialisée au prix de 380€ dans un coffret rouge de standing

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Babolat Padel (@babolat_padel)

Les caractéristiques de la Technical Viper Juan Lebrón

L’association du carbone et de la technologie X-EVA garantit une grande explosivité et une intensité maximale, sans perdre en maniabilité. En l’occurrence, la rigidité de cette raquette est compensée par la technologie VIBRABSORB SYSTEM, Powered by SMAC. Elle fait appel à un matériau élastomère intégré dans la construction de la raquette. Cela a permis à l’équipe R&D de Babolat de réduire le risque de blessure et de créer un modèle encore plus maniable, idéal pour El Lobo. Son poids, 365 grammes seulement, permet des mouvements extrêmement rapides.

Un design exclusif

S’il y a bien une chose qui distingue cette raquette, c’est son look. Elle porte le nom de Juan Lebrón, mais aussi un logo rappelant son surnom El Lobo, qui évoque son génie et sa férocité sur le court. Ce logo représentant une tête de loup, définitivement associé au numéro 1 mondial de padel, est peint en bleu néon au centre de la raquette sur un fond sombre à la finition brillante. Le cadre rouge vif, marque de fabrique de Babolat pour les raquettes réservées aux attaquants techniques, évoque quant à lui la victoire et la détermination, et fait ressortir les détails de ce modèle élégant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sport Buzz Business (@sportbuzzbusiness)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Juan Lebrón Chincoa (@jlebronc)

BON PLAN : Grâce à notre site, bénéficiez de 50€ offerts sur les offres d'abonnement CANAL+ (Canal+, beIN SPORTS, Eurosport...) rendez-vous ici pour en profiter

Shopping : La raquette « Technical Viper Juan Lebron » est en vente sur le site de Babolat au prix de 380 euros