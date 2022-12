Shopping : Découvrez les coffrets gastronomiques « France Rugby » (Dégustation Box)

Vous recherchez le cadeau de Noël idéal pour un passionné de rugby et de gastronomie ? Optez pour le coffret gastronomique France Rugby !

Gourmets de France a sonné le coup d’envoi de sa Box premium aux couleurs de l’ovalie. Au menu : De l’inédit, de l’excellence mais surtout une bonne tranche de convivialité !

Et si la recette du bonheur se trouvait sur les terrains de rugby mais aussi dans votre assiette ? C’est le pari fou qu’a fait Dan Malafosse, Directeur de la Dégustation Box, qui souhaite promouvoir les valeurs du sport, de la gastronomie mais aussi des nombreux savoir-faire français.

« Ce travail commun, c’est l’histoire d’une passion partagée… Celle d’un engagement profond, d’une exigence poussée à son apogée mais aussi d’une envie féroce de rassembler et partager un moment exceptionnel.»

Les 6 coffrets France Rugby varient de 55€ à 300€ (consulter les offres ici).

Coffret Challenge Cup France Rugby (55€)

Une jolie bouteille de Crémant – Louis Valon 75cl Produit Lauréat

Gourmandise de foie gras au jurançon 90g du chef Y.Camdeborde

Une olivade à la truffe 80g 3e Mi-temps France Rugby

Un délice de chèvre noisettes 80g 3e Mi-temps France Rugby

Une terrine de saumon fumé ciboulette 100g 3e Mi-temps France Rugby

Une confiture de cerise noire au gâteau basque 260g Favols Produit Lauréat

Une box qui en a sous le « talon »

Entre le rugby et la gastronomie, c’est un match de haute volée ! Ce nouveau coffret exclusif, vient célébrer les équipes, les joueurs et les supporters du monde entier et se veut avant tout le point d’orgue de tous les grands « rendez-vous » du monde du Rugby.

Ainsi jusqu’en 2025, les amateurs de bonne chère et de ballon ovale auront le plaisir de se frotter de près au meilleur de nos terroirs : Des mets et des vins d’exception mais aussi des recettes inédites concoctées par des chefs et Meilleurs Ouvriers de France.

Un délicieux privilège pour soi ou à offrir !

https://la-degustation-box.com/ladegustation/fr/

Coffret Webb Ellis Cup France Rugby (300€)