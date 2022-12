Audiences TV : Record historique pour TF1 avec la finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 (France – Argentine)

Hier, l’Argentine a remporté la finale de la Coupe du Monde de football Qatar 2022 en dominant l’Equipe de France dans un scénario incroyable.

Diffusé en clair sur TF1 (16h), la finale a enregistré une nouveau record d’audience historique pour la télévision française sur la première chaîne avec 24,1 millions de téléspectateurs en moyenne et un pic à 29,4 millions lors de la séance des tirs au but selon des chiffres Médiamétrie partagés par TF1. Des chiffres qui raviront les annonceurs qui ont déboursé jusqu’à 330 000€ pour 30 secondes de publicité.

Sur les 4ans et +, cette finale entre l’Argentine et la France a enregistré une part d’audience (PdA) de 81%. Une PdA qui grimpe à 92% sur les 15-34 ans.

« Juste après ce match, la remise de la coupe a rassemblé 14,1 millions de téléspectateurs » ajoute TF1. Un trophée soulevé pour la première fois par Lionel Messi.

Notons que la finale était également diffusée sur beIN SPORTS 1 et que Médiamétrie prend désormais en compte le « hors domicile ». Depuis le 30 mars 2020, le Médiamat intègre, pour les individus de 15 ans et plus, l’audience des programmes de télévision regardés en dehors du domicile et en mobilité sur téléviseur, ordinateur, smartphone et tablette. Sont par exemple intégrées les audiences faites chez des parents ou amis, résidence secondaire, hôtel, location de vacances, lieu de travail, bar, restaurant, gare, aéroport, lieu public, voiture, train, bus…

