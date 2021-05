Shopping – Les raquettes de padel Babolat Veron et Viper pour 2021

Il y a quelques mois, Babolat a dévoilé 3 nouvelles raquettes de padel de la gamme Veron et de la gamme Viper. Des « palas » conçus pour les joueurs de compétition ou de niveau avancé.

Pour la gamme Veron, la marque française mise sur la technologie CARBON FLEX qui utilise un mélange de carbone et de fibre de verre. « L’union parfaite pour obtenir une surface souple à la puissance dynamique ».

La gamme Veron est composée de trois raquettes : la Technical Veron, la Air Veron et la

Counter Veron. 3 raquettes vendues au prix de 220 euros pièce :

La Technical Veron , première raquette de la gamme, et sa précision millimétrique permettront de gagner les échanges grâce à de magnifiques « par 3 ».

, première raquette de la gamme, et sa précision millimétrique permettront de gagner les échanges grâce à de magnifiques « par 3 ». La Air Veron est une raquette plus maniable, parfaite pour attaquer et donner l’impression de surgir de tous les côtés.

est une raquette plus maniable, parfaite pour attaquer et donner l’impression de surgir de tous les côtés. La Counter Veron est dotée d’une tolérance élevée qui aidera à renverser le jeu après avoir encaissé les attaques de ses adversaires.

Notons que Babolat a également décliné ces 3 raquettes dans la gamme VIPER, encore plus haut de gamme et utilisant encore plus de carbone (tarif : 280€).

