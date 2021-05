Bell rachète le promoteur du Grand Prix de Formule 1 du Canada (Octane)

Alors que le Grand Prix de F1 du Canada est une nouvelle fois annulé en 2021, son promoteur Octane a officialisé son acquisition par la société de télécommunications Bell.

A Montréal, le Grand Prix de F1 est l’évènement international par excellence. C’est même l’évènement sportif et touristique le plus important du pays. En rachetant Octane, Bell va apporter « la stabilité financière et les investissements supplémentaires nécessaires pour assurer la croissance à long terme du Grand Prix de Formule 1 du Canada ». Un événement assuré d’être à Montréal jusqu’au moins 2031 suite à la prolongation de deux années du contrat avec Formula One World Championship.

Dans le cadre de ce rachat, le Groupe Octane continuera de fonctionner comme entité autonome au sein du groupe Bell afin de promouvoir le Grand Prix de Formule 1 du Canada. Le président et chef de la direction d’Octane, François Dumontier, et tous les employés d’Octane rejoignent ainsi Bell.

« Grâce aux actifs de Bell et à son engagement à développer l’événement, l’avenir de la manche montréalaise du Championnat du monde de Formule 1 est encore plus radieux. Je suis reconnaissant d’avoir l’occasion de poursuivre ma passion avec la Formule 1 et de pouvoir créer de nouvelles occasions pour le Grand Prix de Formule 1 du Canada avec l’appui d’une entreprise bien établie au Québec et au Canada » précise François Dumontier, dans un communiqué.

« Événement de renommée mondiale qui fait rayonner Montréal à l’échelle internationale, le Grand Prix de Formule 1 du Canada est très populaire au Québec et partout au pays. Cette transaction confirme l’engagement de Bell à offrir le contenu le plus captivant sur toutes les plateformes tout en augmentant sa présence dans le paysage médiatique québécois par des investissements importants dans la culture, les sports et le divertissement », ajoute Karine Moses, présidente, direction du Québec, Bell. « En tant qu’entreprise montréalaise et principal fournisseur de contenu sportif au Canada, Bell a hâte de voir le Grand Prix de retour à Montréal en 2022. Nous souhaitons la bienvenue à l’équipe du Groupe de course Octane, et nous avons hâte d’amplifier cet événement emblématique de Montréal à long terme grâce au réseau de premier plan de Bell et à ses actifs de diffusion et numériques ». Les chaînes de sport du groupe Bell RDS et TSN sont en effet les diffuseurs officiels de la F1 au Canada jusqu’en 2024.

Pour le GP de F1 de Montréal, les gouvernements du Canada et du Québec financent une grande partie du ticket d’entrée. Pour les éditions 2030 et 2031, les partenaires engagés verseront 25 et 26 millions de dollars. En parallèle, les gouvernements du Canada et du Québec investiront de façon importante dans la promotion de Montréal et du Québec à l’international afin d’attirer les touristes dans la métropole lorsque les conditions sanitaires le permettront. Jusqu’à 5,5 millions de dollars seront notamment investis dans la promotion auprès des amateurs de Formule 1.

« Le Grand Prix du Canada est un événement phare qui contribue de façon remarquable à la vitalité touristique et au rayonnement de Montréal et du Québec entier », ajoute Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière. « Je me réjouis de l’arrivée d’un nouveau partenaire privé d’envergure comme Bell qui, en plus de préserver l’expertise acquise au fil des ans, vient contribuer à la pérennité et la croissance à long terme de cet événement qui génère des retombées économiques majeures. Avec l’annonce de la prolongation du Grand Prix de Formule 1 du Canada à Montréal plus tôt cette semaine, la transaction d’aujourd’hui envoie un autre signal positif aux entreprises touristiques, un secteur dont notre gouvernement reconnaît l’importance et le rôle à jouer dans la relance de notre économie ».

Pendant une semaine, la ville de Montréal se met aux couleurs du Grand Prix et les festivités sont nombreuses, offrant une expérience fan incroyable. Une ville de Montréal qui vibre également pour son équipe NHL, son équipe de MLS ou encore son tournoi de tennis ATP et WTA en alternance.