Ski – Quel prize money pour Alexis Pinturault et son gros globe de cristal récompensant sa saison 2020-2021 ?

Ce week-end, le skieur Alexis Pinturault est entré un peu plus dans l’histoire du sport français en remportant le gros globe de cristal récompensant le vainqueur de la Coupe du Monde de ski alpin, vingt-quatre ans après le sacre de Luc Alphand.

Avec une saison 2020-2021 complète, Alexis Pinturault affiche un prize money total de 379 064 francs suisses, soit 343 000€ environ. Des primes remises par la Fédération Internationale de Ski (FIS) lors de chaque épreuve.

https://twitter.com/ChaletClub2021/status/1373644399628988417

Les sponsors d’Alexis Pinturault

Un titre mondial qui ravira évidemment les principaux sponsor d’Alexis Pinturault que sont Courchevel, Red Bull, Colmar, Head, Richard Mille, Reusch, Bollé, Leki, Annapurna hôtel, Les Douanes, Medilast, Vaudou Sport ou encore l’agence Zoom.

When you have your biggest dream in your hand !! #OverallWinner #StillCantBelieveIt pic.twitter.com/HqE3iYUmLo — Alexis Pinturault (@AlexPinturault) March 21, 2021

Pour célébrer son ambassadeur, Bollé a notamment réalisé « Vision », un documentaire dévoilant les coulisses de son incroyable ascension et qui sera visible en intégralité dès vendredi. « C’est vraiment inspirant de travailler avec un tel champion et Alexis nous permet d’améliorer continuellement nos produits et nos services. Ses retours et commentaires sont d’une aide précieuse pour notre équipe » précise Louis Cisti, vice-président du marketing chez Bollé Brands, dans un communiqué.

Ajoutons que chez les femmes, le plus gros gain de la saison de ski alpin est pour Lara Gut-Behrami avec 485 091 francs suisses, environ 439 000€.