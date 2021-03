Just Eat (Takeaway.com) nouveau sponsor de l’UEFA Champions League

Lundi, le groupe de livraison de repas « Just Eat Takeaway.com » a officialisé l’extension de son partenariat avec l’UEFA.

Déjà sponsor de l’Euro 2020, la société ajoute notamment la Champions League à son portefeuille de droits.

11. C’est désormais le nombre de compétitions couvertes par le nouveau contrat sponsoring signé entre Just Eat Takeaway.com et l’UEFA. Un contrat qui comprend les compétitions masculines mais également féminines.

– UEFA Champions League

– UEFA Women’s EURO

– UEFA Women’s Champions League

– UEFA Europa League

– UEFA Europa Conference League

– UEFA Super Cup

– UEFA Youth League

– UEFA Futsal Champions League

– UEFA Women’s Futsal

– UEFA Women’s Under 17 Championships

– UEFA Women’s Under 19 Championships

Pour illustrer ce nouvel accord, Just Eat a réalisé une vidéo mettant en scène la livraison du trophée de la Ligue des Champions aux côtés de ceux concernés par le nouveau contrat de partenariat.

« Grâce à son expertise numérique, Just Eat Takeaway.com offrira aux supporters un moyen simple et facile de commander des repas pendant qu’ils regardent les plus grandes stars du football européen évoluer dans certaines des compétitions interclubs et pour équipes nationales les plus prestigieuses au monde » précise Guy-Laurent Epstein, directeur Marketing de l’UEFA, dans un communiqué.

« C’est le moment parfait pour s’associer au football féminin, qui connaît une croissance incroyable. Nous sommes ravis que Just Eat Takeaway.com se joigne à nous pour les quatre prochaines années », a ajouté Nadine Kessler, responsable en chef Football féminin de l’UEFA. « La saison 2021/22 verra le football féminin franchir un nouveau palier puisque l’UEFA Women’s Champions League présentera une phase de groupe à seize équipes ainsi qu’une commercialisation et une couverture TV centralisées. Sans oublier que l’EURO féminin de l’UEFA, l’année prochaine en Angleterre, promet d’être notre plus grande compétition pour équipes nationales féminines à ce jour. »