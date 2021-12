Sponsoring / cyclisme – Deceuninck change d’équipe et mise sur Alpecin – Fenix emmenée par Mathieu van der Poel

Mardi, la société Deceuninck a officialisé la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec l’équipe cycliste Alpecin – Fenix à partir de la saison 2022.

Co-namer de l’équipe Quick-Step – Deceuninck depuis 2019, la société belge de menuiserie change donc d’équipe et continue de miser sur le cyclisme comme vecteur de communication. « Personnellement, j’attends impatiemment les classiques printanières et en particulier le Tour des Flandres. Nous pensons que cette étroite collaboration avec l’équipe Alpecin – Fenix permettra à notre marque de se démarquer tout au long de la saison » précise Francis Van Eeckhout, CEO du groupe Deceuninck, dans un communiqué.

Pour célébrer ce nouveau partenariat, l’équipe cycliste emmenée par Mathieu van der Poel s’est mise en scène dans les locaux de son nouveau co-sponsor.

Dans le cadre de cet accord, le logo Deceuninck sera notamment visible au dos des tenues. En plus de devenir co-sponsor de l’équipe cycliste masculine, Deceuninck sponsorisera aussi l’équipe VTT, l’équipe cyclocross et l’équipe élite féminine. « Accueillir Deceuninck aux côtés de nos partenaires actuels nous donnera les moyens de confirmer notre niveau actuel tout en développant et en concrétisant nos futures ambitions. En tant que multinationale belge, Deceuninck comprend notre quête permanente de perfection et d’ambition. C’est pourquoi je suis certain que ce partenariat nous permettra d’atteindre ensemble l’excellence. » ajoute Philip Roodhooft, General Manager Alpecin – Fenix.

De son côté, l’équipe Quick-Step, qui a prolongé son engagement jusqu’au moins 2027, sera rebaptisée Quick-Step Alpha Vinyl Team.