Quick-Step prolonge son sponsoring de l’équipe cycliste jusqu’en 2027

Aujourd’hui, la société Quick-Step a officialisé la prolongation de son contrat de sponsoring avec l’équipe cycliste de Patrick Lefevere pour six saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2027.

Partenaire de l’équipe belge depuis 23 ans, la société spécialisée dans les revêtements de sol s’inscrit comme l’un des sponsors les plus anciens du cyclisme professionnel. « La décision de poursuivre notre partenariat était évidente », déclare Ruben Desmet, président d’Unilin Flooring, le groupe derrière la marque grand public Quick-Step, dans un communiqué.

« Nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration avec Quick-Step, qui est à nos côtés depuis deux décennies maintenant. Bien plus qu’une prolongation de contrat, c’est la preuve que des relations solides existent dans le cyclisme, basées sur la confiance, le respect mutuel et les valeurs partagées. Cet accord à long terme nous permettra de continuer à améliorer la qualité de nos performances sportives, de nous concentrer sur l’avenir et de rester parmi les meilleurs de ce sport. Je tiens à remercier Ruben Desmet et toute la famille Quick-Step pour la confiance qu’ils ont témoignée à l’équipe et nous sommes impatients de poursuivre ensemble cet incroyable voyage, qui a été si gratifiant jusqu’à présent », a ajouté le PDG de l’équipe Patrick Lefevere.

Pour rappel, Quick-Step a fait son entrée dans le monde du cyclisme en 1998 en tant que co-sponsor de l’équipe Mapei. Cinq ans plus tard en 2003, la marque devient le sponsor principal Quick-Step-Davitamon. En 2012, l’équipe devient Omega Pharma-Quick Step puis Etixx-Quick Step en 2015 et Quick-Step Floors en 2017. Depuis 2019, Quick-Step partage le co-naming avec Deceuninck. Une visibilité qui s’exprime notamment sur les maillots des coureurs dont un certain Julian Alaphilippe.