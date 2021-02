Sponsoring – Exit Seiko, Novak Djokovic n’a plus de partenaire « horloger » en ce début d’année 2021

Dimanche, Novak Djokovic a remporté l’Open d’Australie 2021 en dominant Daniil Medvedev en finale.

Un 9ème sacre à Melbourne qui permet au joueur de serbe de revendiquer un total de 18 Grand Chelem et d’empocher un prize money de 2,75 millions de dollars australiens.

Vous l’aurez certainement remarqué à la fin de ses rencontres lors de la quinzaine australienne ou encore lors de la cérémonie de remise des trophées, Novak Djokovic ne portait pas de montre à son poignet gauche.

Ambassadeur des montres Seiko depuis 2014, le serbe n’est plus sous contrat avec l’horloger japonais comme nous l’a confirmé la marque. Il ne s’agit donc pas d’un oubli dans les bagages du serbe… En 2017, le contrat de sponsoring avait été prolongé de 3 saisons, soit jusqu’à la fin de l’année 2020.

Ces dernières années, le serbe exhibait plutôt bien les différents chronographes Seiko lors de la remise des trophées.

Son adversaire en finale, Daniil Medvedev, est lui sous contrat avec la marque Bovet depuis 2019.

En attendant de connaître l’éventuel prochain partenaire « horloger » du numéro 1 mondial, les sponsors actuels de Djokovic comme Lacoste, Head, Peugeot, UKG ou encore Asics ont célébré ce nouveau titre du serbe sur les réseaux sociaux.

Tennis is back. Like our Crocodiles. Congratulations to @DjokerNole for winning his 9th Grand Slam title in Melbourne. All eyes were on #TeamLacoste today. Well played to both of them. @atptour pic.twitter.com/8rBXqchyvb

There’s nothing more relentless than breaking your own record, again.

You believe in us. We believe in you.

Congratulations, @DjokerNole, on bringing home another title in Melbourne, marking your 18th major championship.

It’s incredible to watch you win, but even more rewarding to support you every step of the way.#SoundMindSoundBody pic.twitter.com/WRabKDXyVz

— ASICS Europe (@ASICSeurope) February 21, 2021