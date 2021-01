F1 – Exit Hublot, la Scuderia Ferrari change d’horloger officiel

Partenaire de Ferrari depuis 2011, Hublot a annoncé il y a quelques jours la fin de son engagement sponsoring auprès du constructeur et de l’écurie de Formule 1. Une décision prise à 100% par Hublot nous confirme-t-on.

« Il nous était impossible d’imaginer l’incroyable chemin que Hublot et Ferrari allaient parcourir ensemble. Neuf années de collaboration étroite et solide, au cours desquelles, ensemble, nous avons atteint de nouveaux sommets, battu des records du monde en horlogerie et établi de nouvelles normes pour l’industrie. Un partenariat au succès inégalé parmi les autres acteurs de l’horlogerie ou de l’automobile » a précisé Ricardo Guadalupe, CEO d’Hublot. « Désormais, l’évolution de notre stratégie marketing correspondra à notre volonté de multiplier et d’entreprendre de nouveaux grands projets exclusifs à Hublot, mettant en valeur notre Art de la Fusion, notre Manufacture et notre savoir-faire horloger ».

Lors des neuf dernières années, Hublot était notamment horloger officiel de l’écurie de F1 de Ferrari, partenaire du championnat Ferrari Challenge ainsi que des évènements spéciaux.

F1 – Richard Mille nouveau sponsor de la Scuderia Ferrari ?

Pour succéder à Hublot au rang d’horloger officiel, la marque Richard Mille semble être l’élue, à en croire le site italien Formula Passion qui partage une illustration montrant les partenaires 2021 de la Scuderia. Malheureusement, impossible pour le moment de confirmer puisque le site officiel de l’écurie de Formule 1 est hors ligne…