Sponsoring maillot – Jeep prolonge son contrat avec la Juventus jusqu’en 2024

La semaine dernière, la Juventus a officialisé la prolongation de son contrat sponsoring avec Jeep jusqu’en 2024.

Sponsor maillot de la Juventus depuis la saison 2012-2013, Jeep a renouvelé avec le club italien pour 3 saisons sur le cycle 2021-2024.

Le nouveau contrat signé entre la Juventus et FCA Italy rapportera un minimum garanti de 45 millions d’euros par saison au club de Série A. C’est un peu plus que ce que prévoyait le contrat en cours. Bien évidemment et en fonction de ses performances sportives, la Juve empochera également des primes variables de la part du constructeur automobile Jeep.

Une annonce qui intervient quelques jours avant la validation du projet de fusion entre PSA et FCA qui doit avoir lieu aujourd’hui. La nouvelle entité, baptisée Stellantis, comptera plus de 400 000 salariés et rapprochera 14 marques dont Peugeot, Citroën, Maserati, Fiat, Opel, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge ou encore Jeep.

Pour rappel, la Juventus et FCA ont dans leur actionnariat EXOR NV, la holding de la famille Agnelli.

Les publicités Jeep x Juventus