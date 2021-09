Sponsoring – Point.P renoue avec le foot français et devient Partenaire de la Ligue 1, Ligue 2 et D1 Arkema

Hier, Point.P a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec la Ligue de Football Professionnel (LFP) ainsi que la Fédération Française de Football (FFF).

Dans le cadre de ces deux accords signés pour 3 ans (2024), l’enseigne de distribution de matériaux devient Partenaire Officiel de la Ligue 1 Uber Eats, de la Ligue 2 BKT ainsi que de la D1 Arkema (championnat féminin).

« À travers ces partenariats tellement porteurs d’émotion avec la LFP et la FFF, nous voulons faire sentir que la marque Point.P est aussi humaine que les femmes et les hommes qui la font vivre au quotidien dans nos points de vente » précise Nicolas Godet, Directeur Général Point.P. et Directeur Général adjoint de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, dans un communiqué. « Nous voulons également dire à toutes les femmes qu’elles peuvent venir découvrir nos métiers et contribuer à la transformation de notre secteur. »

Pour l’enseigne, ce partenariat lui permet également de mettre en avant sa nouvelle signature « Votre réussite commence ici » auprès d’une cible sport. Un billboard sera ainsi diffusé lors des multiplex de la Ligue 2 BKT sur la chaîne l’Equipe et autour des programmes multisports de France 3 comme Tout Le Sport et Stade 2.

En signant ces deux partenariats, Point.P renoue avec le football puisque l’enseigne a été un sponsor de longue date de la défunte Coupe de la Ligue sur la période 1999-2016.

Notons que depuis quelques mois, Point.P mise également sur une figure bien connue des passionnés de sport, Estelle Denis, pour l’animation d’une série de vidéos baptisée « Les démos d’Estelle ».