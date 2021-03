Sport Business – TOP 20 des décideurs les plus influents sur les réseaux sociaux Twitter et Linkedin (détenteurs de droits)

Il y a quelques jours, le réseau professionnel « 109 Network » et The Metrics Factory ont réalisé un classement des décideurs du sport business les plus influents sur les réseaux sociaux Twitter et Linkedin.

Pour ce classement, 109 Network et The Metrics Factory se sont intéressés à la catégorie « détenteurs de droits » (clubs, ligues, fédérations, évènements, compétitions,…).

A la première place du classement « détenteurs de droits » 2020, on retrouve Tony Estanguet, Président de Paris 2024, avec un score max de 109 sur 109. Précisons que l’ancien président de la FFT Bernard Giudicelli, remplacé récemment par Gilles Moretton, est présent dans ce classement (18e).

# 1 : Tony Estanguet – Paris 2024 – score 109

# 2 : Thomas Lombard – Stade Français – score 100

# 3 : Tony Parker – ASVEL – score 99

# 4 : Jean-Michel Aulas – Olympique Lyonnais – score 99

# 5 : Baptiste Huriez – FC Nantes – score 89

# 6 : Hugues Ouvrard – Olympique de Marseille – score 88

# 7 : Antoine Biard – Stade Rennais FC – score 86

# 8 : Matthieu Renaud – Lyon LOU Rugby – score 85

# 9 : Michel Mimran – Ligue Nationale de Basket – score 82

# 10 : David Banget – Olympique Lyonnais – score 81

# 11 : Benjamin Parrot – Stade de Reims – score 76

# 12 : Laurent Latour – Fédération Française de Rugby – score 76

# 13 : François Vasseur – Fédération Française de Football – score 76

# 14 : Marcus Breglec – AS Monaco – score 70

# 15 : Claude Atcher – Rugby World Cup France 2023 – score 70

# 16 : Sam Primaut – Olympique Lyonnais – score 68

# 17 : Thibaut Chatelard – Ligue Nationale de Rugby – score 65

#18 : Bernard Giudicelli – Fédération Française de Tennis – score 63

# 19 : Christophe Charmoille – Ligue de Football Professionnel – score 63

# 20 : Jean Pierre Siutat – Fédération Française de Basket – score 61

« Plus de 1 400 comptes Twitter et Linkedin ont été analysés pendant l’année 2020. L’objectif était de mesurer l’influence de chaque acteur, en fonction de son réseau, de son volume de prise de parole et de sa capacité à engager » nous précise Quentin Gressien, directeur conseil de The Metrics Factory qui a scruté les likes, commentaires, partages, retweets… « Nous avons ensuite créé un indicateur d’influence baptisé l’index 109. Basé sur le volume d’actions sociales générées, l’engagement moyen par post, et la présence multi-plateforme, une note est attribuée à chaque décideur, la note maximum étant 109 ».

« Ce classement est dans la lignée de nos événement 109 » ajoute Aurélien Flacassier, Co-fondateur 109 et dirigeant associé chez Compétences Phenix. « Nous invitons des top décideurs du monde du sport, détenteurs de droits et annonceurs, à qui nous présentons leur futurs partenaires notamment sur leurs sujets du moment à savoir le digital, le CRM, la data, l’influence, le social média. Cela nous est donc apparu logique de connaître la position et l’influence de ces top décideurs sur les réseaux sociaux. Qui est présent sur les réseaux sociaux ? Comment ? à quel rythme ? et pour quel objectif ? »

Précisons qu’il est mentionné « TOP 40 » sur les visuels ci-dessous car un autre TOP 20 consacré aux annonceurs sera présenté dans les jours à venir.

« Ce classement ne stigmatise personne, il récompense les décideurs qui prennent le temps d’alimenter leurs réseaux sociaux professionnels Twitter et Linkedin et qui y voient un intérêt pour leur institution. Cette étude donne des premières réponses. On voit par exemple que l’OL a une vraie stratégie insufflée par son président, et que les salariés sont grandement invités à relayer les infos du groupe OL, au contraire du PSG qui ne présente aucun candidat dans ce top 20 » ajoute Aurélien Flacassier.