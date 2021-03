Subway nouveau sponsor de l’équipe eSport de David Beckham (Guild Esports)

Guild Esports, la structure détenue par David Beckham, a officialisé jeudi un accord de sponsoring de deux ans avec Subway. La chaîne de restauration rapide apparaitra notamment les maillots de l’équipe britannique.

Ce jeudi, Subway est devenu officiellement le sponsor majeur de l’équipe Guild Esports, détenue par l’ancien footballeur star David Beckham depuis juin 2020.

Ce partenariat de deux années comprend notamment le flocage du maillot de la Guild Esports réalisé par l’artiste londonien de streetwear Fergus Purcell.

L’équipe de David Beckham s’affirme petit à petit comme un cador européen du secteur. Elle détient notamment dans ses rangs le pro-gamer « Hen » Mclean, le joueur de Fortnite le mieux classé en Europe, et le créateur de contenu « Gee Nelly », un célèbre streamer britannique.

Subway s’inscrit également dans la mise en place d’un programme de nutrition pour les membres et fans de l’académie de Guild dans une cinquantaine de pays en Europe et en Afrique.

Look what just arrived 👀 Thanks @guildesports @Subway_DE 🔥 pic.twitter.com/Bl2DooFrJy

— GUILD JannisZ (@JannisZFN) March 25, 2021