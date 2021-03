Tennis – Conseil Privé nouveau sponsor d’Hugo Gaston

Il y a quelques jours, Conseil Privé a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec Hugo Gaston.

Dans le cadre de cet accord, Conseil Privé s’affiche sur la tenue Asics du tennisman français (manche droite) depuis l’Open Sud de France de Montpellier.

« L’association entre Conseil Privé et Hugo a été tout de suite extrêmement naturelle et pleine de sens. Nous partageons des valeurs d’humilité, de rigueur, de courage et d’abnégation. Nous souhaitons comme Hugo, venir challenger les poids lourds du secteur et imposer notre style dans l’intérêt supérieur de nos clients. Nous sommes fiers d’accompagner Hugo dans son projet et de contribuer à financer sa saison sur le circuit ATP pour l’aider à atteindre le top 100 mondial au plus vite » commente Nicolas Pomery, dirigeant et fondateur de Conseil Privé.

En parallèle à cette annonce, Conseil Privé lance une structure dédiée à l’accompagnement patrimonial

des sportifs de haut niveau et à l’aide à leur reconversion en fin de carrière.

Hugo Gaston est notamment sous contrat avec Asics ou encore Wilson. Révélation tricolore du dernier Roland-Garros, le joueur français avait empoché un prize money de 189 000 euros en atteignant les 1/8e de finale du Grand Chelem parisien.