Tennis – Le détail du prize money, les sponsors et le programme TV du Rolex Monte-Carlo Masters 2023

Après la tournée américaine, la planète tennis est de retour en Europe pour le coup d’envoi de la saison sur terre battue à Monaco avec le Rolex Monte-Carlo Masters.

Pour ce premier Masters 1000 de la saison 2023 sur terre battue, le Monte Carlo Country Club devra se passer de Rafael Nadal et Carlos Alcaraz. Les dix premières têtes de série sont Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Casper Ruud, Andrey Rublev, Holger Rune, Jannik Sinner et Taylor Fritz.

Au total, le Rolex Monte-Carlo Masters 2023 distribuera 5,77 millions d’euros de primes aux joueurs pour le tables des simples et doubles. Dans le détail, le vainqueur du tournoi monégasque empochera un prize money de 892 590 euros.

Tennis – Le détail du prize money du Rolex Monte-Carlo Masters 2023 (simples)

Vainqueur : 892 590€

Finaliste : 487 420€

1/2 finale : 266 530€

1/4 finale : 145 380€

3e tour : 77 760€

2e tour : 41 700€

1er tour : 23 100€

Les sponsors du Rolex Monte-Carlo Masters 2023

Pour cette édition 2023, les organisateurs du tournoi peuvent compter sur le soutien de nombreux partenaires.

Derrière Rolex, sponsor-titre, on retrouve BNP Paribas, Emirates, Maserati, Sergio Tacchini, Replay et Generali au rang de sponsors principaux.

Le sponsor institutionnel est Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Les sponsors officiels sont Adecco, Dunlop et Malongo. Les fournisseurs officiels sont Onet, Valmora, Monaco Telecom, Monte Carlo Bay, Algiz Security et GL Events. Le cordeur Officiel du tournoi est Tecnifibre. Les partenaires médias sont Nice-Matin, Radio Monte-Carlo, Riviera Radio, Radio Monaco et Tennis Magazine.

Programme TV – Le Rolex Monte-Carlo Masters 2023 diffusé sur Eurosport

Le tournoi sera diffusé en direct sur Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport.fr et sur l’application Eurosport avec Bertrand Milliard, Frédéric Verdier, Thomas Bihel, Olivier Canton, Anne Boyer, Romain Bouchenot, Justine Henin, Arnaud Di Pasquale, Arnaud Clément, Jean-Paul Loth, Éric Deblicker et Georges Goven. Les 1/2 finales et la Finale seront co-diffusées sur C8.