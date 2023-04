Puma sort une collection 100% « Made In France » – « Aujourd’hui nous soutenons l’équipe de France de l’industrie »

Puma France a lancé une collection de vêtements vendue entre 39 et 75€ entièrement conçus en France. 13 pièces sont disponibles en exclusivité chez Intersport.

On avait perdu l’habitude de voir l’inscription « Made In France » (« fabriqué en France ») sur les vêtements. En particulier les vêtements de sport. Aujourd’hui, Puma nous rappelle qu’il est toujours possible de créer un design, de le concevoir, mais aussi de le fabriquer en France.

C’est d’ailleurs une première pour la marque allemande. Ainsi, Puma souhaite « promouvoir » une production locale et « soutenir l’industrie textile française ».

« Aujourd’hui nous soutenons l’équipe de France de l’industrie »

Pour garantir des vêtements de qualité, vendue entre 35 à 79€, Puma s’est appuyé sur différents partenaires français. Tous basé dans l’hexagone, la distance de production réduite a permis « d’ajuster les volumes de production de manière agile ».

« C’est une grande fierté pour moi aujourd’hui de pouvoir proposer une collection aussi fortement ancrée sur notre territoire » explique fièrement Christophe Cance, PDG de PUMA France. « Dans le sport, on soutient l’équipe de son quartier, de sa ville, de son pays – aujourd’hui nous soutenons l’équipe de France de l’industrie. »

Un résultat qui aura nécessité plus de 2 ans de travail et qui constitue un « commencement » pour Christophe Cance. « Nous voulons continuer dans cette logique et aller encore plus loin, en accompagnant la croissance de nos partenaires de production et ainsi valoriser le savoir-faire du tissu industriel français ».

T-shirts, sweats, legging, jogging, short… 13 pièces en trois couleurs différentes (écru, noir et vert eucalyptus), le tout fabriqué en coton Bio, forme cette collection.

À partir d’aujourd’hui, elle est en vente en exclusivité dans les magasins Intersport en France jusqu’à fin juin. « Plusieurs dizaines de milliers de pièces » comme le précise Puma, entre sport et lifestyle.

À lire aussi