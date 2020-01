Année après année, les sommes d’argent offertes aux joueurs et joueuses de tennis ne cessent de croître en Grand Chelem.

Pour l’Open d’Australie 2020 qui se déroule du 20 janvier au 2 février, le tournoi va distribuer un total de 71 millions de dollars australiens, soit 44 millions d’euros environ. Un prize money record pour l’Australian Open, en augmentation de 13,6% par rapport à 2019.

Depuis 2007, la dotation financière à Melbourne a plus que triplé passant de 20M$ australiens à 71M$ cette année. « Nous souhaitons continuer à augmenter les dotations à tous les niveaux afin de rendre les carrières viables et permettre à plus de joueurs de gagner plus d’argent. » a commenté Craig Tiley, le Directeur de l’Open d’Australie.

Open d’Australie 2020 : 2,55 millions d’euros pour le vainqueur

Dans le détail, ce sont les premiers tours qui enregistrent les plus fortes hausses. Une défaite au premier tour rapportera 90 000 dollars australiens, soit +20% par rapport à l’année dernière.

Le vainqueur du premier Grand Chelem de la saison 2020 en simples (Messieurs et Dames, parité oblige) empochera 4,12M$ AUS, soit 2,55 millions d’euros au taux actuel. C’est (seulement) 20 000$ de plus que ce qu’a empoché Novak Djokovic il y a un an en remportant le titre.

Tennis – Le détail du Prize Money de l’Open d’Australie 2020 (simples)

Vainqueur : 4,12M$ AUS

Finaliste : 2,065M$ AUS

1/2 finale : 1,04M$ AUS

1/4 finale : 525 000$ AUS

1/8e finale : 300 000$ AUS

3e tour : 180 000$ AUS

2e tour : 128 000$ AUS

1er tour : 90 000$ AUS

Prize Money de l’Open d’Australie 2020 (Doubles)

Vainqueur : 760 000$ AUS (par paire)

Finaliste : 380 000$ AUS

1/2 finale : 200 000$ AUS

1/4 finale : 110 000$ AUS

3e tour : 62 000$ AUS

2e tour : 38 000$ AUS

1er tour : 25 000$ AUS