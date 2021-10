Tennis – Le prize money et les sponsors du BNP Paribas Open 2021 (Indian Wells)

Jusqu’au 17 octobre, Indian Wells accueille le tournoi de tennis du BNP Paribas Open. Une édition 2021 marquée par l’absence de nombreuses joueurs et joueuses comme Djokovic, Nadal, Federer, Thiem, Serena Williams ou encore Osaka.

Pour ce Masters 1000 ATP et WTA 1000 reprogrammés en automne, le prize money distribué aux joueurs et joueuses sera identique.

Dans les simples Messieurs et Dames, le vainqueur empochera cette année la somme de 1,209 million de dollars. Le finaliste se consolera avec un chèque de 640 000$.

Détail du prize money du BNP Paribas Open 2021 (Indian Wells)

Vainqueur : 1 209 730$

Finaliste : 640 000$

1/2 finale : 335 000$

1/4 finale : 175 000$

1/8e finale : 92 000$

3e tour : 51 895$

2e tour : 29 045$

1er tour : 18 155$

Les sponsors du BNP Paribas Open 2021

Les principaux sponsors du tournoi pour cette édition 2021 sont BNP Paribas, Audi, Bank of the west, Emirates, Fila, Head / Penn, City of Indian Wells, Motorola, Rolex, Steve Furgal’s International Tennis Tour, Tennis Warehouse, Baccarat, Corona Premier, Eisenhower, Enterprise, Kim Crawford, Moët & Chandon, Melissa’s, Pepsi, Plexipave, Sipsmith et The Desert Sun.