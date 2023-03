Tennis – Le prize money, les sponsors et le programme TV du BNP Paribas Open 2023 (Indian Wells)

Jusqu’au 19 mars, les stars du tennis mondial, hommes et femmes, sont à Indian Wells dans le désert californien pour disputer le BNP Paribas Open.

Un tournoi ATP et WTA qui s’étale sur plus d’une semaine avec des tableaux de simples à 128 joueurs et 128 joueuses.

Pour cette édition 2023, le BNP Paribas Open distribue le même prize money aux joueurs et joueuses. Au total, ce Masters 1000 et ce WTA 1000 distribuent chacun 8,8M$ de prize money, soit 17,6 millions de dollars en cumulé.

Les deux vainqueurs empocheront chacun 1,26 million de dollars environ. Les finalistes se consoleront avec un chèque de 662 360$. Une défaite au premier tour rapporte 18 660$.

Le détail du prize money du BNP Paribas Open 2023 (Indian Wells)

Vainqueur : 1 262 220$

Finaliste : 662 360$

1/2 finale : 352 635$

1/4 finale : 184 465$

1/8e finale : 96 955$

3e tour : 55 770$

2e tour : 30 885$

1er tour : 18 660$

Les sponsors du BNP Paribas Open 2023

Pour cette édition 2023, le tournoi préféré de nombreux joueurs et joueuses (Tennis Paradise) fait une nouvelle fois le plein de sponsors. Des partenaires qui bénéficient notamment d’une forte visibilité sur les courts et dans les travées du tennis garden.

Cette année encore, le partenaire-titre (Naming) est BNP Paribas. Au rang inférieur (premier sponsors), on retrouve Rolex, Emirates, Fila, Head / Penn, la ville d’Indian Wells, Motorola, On Location, Masimo, Hologic et BMW.

Derrière, en tant que « Champion sponsors », on retrouve Tennis Warehouse et Seabourn. Enfin, les « contributing sponsors » sont Baccarat, Corona Premier, Eisenhower, Enterprise, Moët & Chandon, Melissa’s, Pepsi, Plexipave, Veroni, Maestro Dobel Tequila et Netjets.

Le programme TV du BNP Paribas Open 2023

En France, le BNP Paribas Open 2023 est à suivre en direct sur Eurosport (ATP) et beIN SPORTS (WTA).

La programmation sur Eurosport

Sur Eurosport, le tournoi masculin sera suivi par Bertrand Milliard, Frédéric Verdier, Thomas Morel, Thomas Bihel, Olivier Canton, Alban Lepoivre, Arnaud Di Pasquale et Arnaud Clément. Malgré les absences de Novak Djokovic et Rafael Nadal, l’intérêt sportif devrait être au rendez-vous.

Les principaux joueurs seront là comme Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Taylor Fritz, Daniil Medevdev, Andrey Rublev, Félix Auger-Aliassime, Holger Rune, Hubert Hurkacz, Jannik Sinner,…

Pour suivre les matchs féminins (WTA) il faudra zapper sur beIN SPORTS, le diffuseur officiel. Les abonnés pourront suivre l’intégralité des matchs avec les commentaires de Lionel Buton, Patrice Dumont, Matthieu Solier, Frédéric Viard, Pauline Parmentier, Lionel Roux, Fabrice Santoro et Selima Sfar.

L’émission Court Central, diffusée tous les soirs avant les matchs, présentera les affiches de la soirée et reviendra sur les matchs de la veille. Tout au long de la compétition, les fans pourront interagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag #TennisExtra.

La programmation d’Indian Wells sur beIN SPORTS

– Du jeudi 9 au samedi 11 mars – matchs dès 20h00 sur beIN SPORTS 3 et en Pure Live sur beIN SPORTS MAX 6

– Du dimanche 12 au mardi 14 mars – matchs dès 19h00 sur beIN SPORTS 3 et en Pure Live sur beIN SPORTS MAX 5 et 6

– Quarts de finale : mercredi 15 mars – matchs dès 21h00 sur beIN SPORTS 3 et en Pure Live sur beIN SPORTS MAX 5

– Quarts de finale : jeudi 16 mars – matchs dès 19h00 sur beIN SPORTS 3 et en Pure Live sur beIN SPORTS MAX 4

– Demi-finales : vendredi 17 mars – matchs dès 23h00 sur beIN SPORTS 3 et en Pure Live sur beIN SPORTS MAX 5

– Finale : dimanche 19 mars – match dès 21h00 sur beIN SPORTS 3