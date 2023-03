adidas va bientôt sortir le maillot 3 étoiles de l’Argentine

Près de 3 mois après le sacre de l’Argentine en Coupe du Monde, adidas commence seulement maintenant la livraison de maillots « 3 étoiles ».

Après chaque Coupe du Monde, c’est la même histoire. Une étoile supplémentaire doit être brodée au-dessus du logo de la fédération du pays vainqueur. Les premières images du maillot apparaissent. Les supporters l’attendent avec impatience, les équipementiers se pressent pour le sortir rapidement…

Le 18 décembre dernier, l’Argentine remportait sa troisième Coupe du Monde face à l’Équipe de France au Qatar. Depuis, la planète football attend la sortie de cette tunique. Mais adidas, équipementier de l’Albiceleste, tout comme Nike il y a quatre ans, semble avoir quelques difficultés pour enfin sortir le maillot.

La marque allemande a permis il y quelque temps à ses membres, de commander le maillot trois étoiles de l’Argentine. Ayant un stock limité, un tirage au sort avait lieu pour sélectionner les acheteurs. Ils avaient par la suite jusqu’au 13 avril pour finaliser leurs achats. Aujourd’hui, sur le site adidas.fr, il est possible de s’inscrire pour être informé de la prochaine mise en vente.

Le premier stock s’était écoulé en 2 heures !

Mais selon Footy Headlines, la marque aux trois bandes aurait engager ce processus plus tôt que prévu. Le site rapporte ainsi qu’une partie des acheteurs qui ont remporté ce tirage au sort ont déjà été contactés et que la marque leur enverra les maillots cette semaine.

Autrement dit, pour le grand public, il faudra encore attendre. Si adidas avait mis en ligne un premier stock de maillot sur son site le 23 décembre dernier, 2 heures après, plus rien n’était disponible. Pour ne pas revivre une situation similaire, la marque allemande s’active sérieusement en coulisse pour en produire le plus possible.

De son côté, le magasin d’équipement de football Weston SG, basé à Singapour, a annoncé la mise en vente du maillot 3 étoile à partir d’aujourd’hui, 11 heures. Malheureusement pour ceux qui n’habitent pas à Singapour, cette vente se déroulera uniquement en boutique.

