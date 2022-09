Tennis – Les sponsors de la Laver Cup 2022, le dernier tournoi de Roger Federer

Ce week-end, la Laver Cup 2022 disputée à l’O2 Arena de Londres marquera la fin de carrière de Roger Federer.

Pour sa dernière dans un évènement géré par son agence de management Team8, le tennisman suisse peut compter sur le soutien de quelques uns de ses sponsors qui se sont associés à l’évènement.

Pour cette édition 2022, les partenaires et sponsors de la Laver Cup sont Rolex, Crédit Suisse, Mercedes-Benz, UPS, Moët & Chandon, On, Jura, Uniqlo, Head, My Switzerland, Cleveland Clinic, Steve Furgal’s et Tynant.

L’occasion pour certaines marques d’activer leur partenariat, notamment avec la commercialisation de produits dérivés spécifiques et autres production de contenus.

La marque de Champagne Moët & Chandon, également partenaire du suisse depuis 2012, invite les fans à célébrer la fin de sa carrière en lui portant un toast digital avec la campagne « Toast To Roger ». Les fans sont invités à partager des messages autour du hashtag #ToastToRoger.

Son équipementier textile Uniqlo propose la vente d’une casquette « RF » noir et or et un t-shirt (2 couleurs) avec le logo Laver Cup. Des pièces qui sont vendus uniquement à Londres ce week-end à l’O2 Arena.

Uniqlo a également organisé à l’O2 Arena un moment de partage entre Roger Federer et des enfants.

De son côté, la marque de chaussures On Running dont il est également actionnaire a lancé une sneakers spéciale pour cette Laver Cup avec la présence du logo de l’évènement ou encore d’un drapeau du Royaume-Uni. Une sneakers « THE ROGER Advantage Laver Cup 22 » vendu au prix de 160 euros.

Mercedez-Benz, partenaire de longue date du suisse est également le partenaire auto de la Laver Cup 2022. Le constructeur automobile fournit notamment une flotte de véhicules utilisées par les joueurs et l’organisation. Une longue interview associée à Mercedes a également diffusé.

