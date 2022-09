Fabrice Bocquet nouveau Directeur Général de l’OGC Nice

Hier, l’OGC Nice a annoncé la nomination de Fabrice Bocquet comme nouveau directeur général du club.

« Il assurera la conduite stratégique et opérationnelle de l’ensemble des services du club au quotidien », explique Dave Brailsford, Directeur du Sport d’INEOS, sur le site officiel du club. « Fabrice va nous apporter son expertise, son ouverture d’esprit et sa vision stratégique. Nous nous appuierons sur lui pour insuffler un nouvel élan et accélérer le développement du club. Son arrivée, ainsi que celle à venir d’un directeur sportif, s’inscrit dans le cadre du lancement de la nouvelle phase du projet INEOS à l’OGC Nice ».

Ravi et honoré de rejoindre @ogcnice en tant que DG.

Hâte de découvrir les équipes du club et de travailler ensemble.

J’ai la volonté de m’imprégner de l’identité de @ogcnice et du territoire, car le succès d’un club réside d’abord par aligner sa vision avec les valeurs locales. — Fabrice Bocquet (@bocquet_fabrice) September 22, 2022

Diplômé d’HEC, Fabrice Bocquet (39 ans), qui succède à Julien Fournier, a été directeur général du FC Lorient entre 2015 et 2020, après une expérience de 4 ans au cabinet de conseil en stratégie McKinsey & Company de 2011 à 2015. « Il prendra ses fonctions à temps plein à partir du début du mois de novembre, après s’être libéré de ses obligations actuelles auprès de Portas Consulting, cabinet mondial de conseil en stratégie dédié au sport. » ajoute le communiqué.

En parallèle, Fabrice Bocquet est également l’auteur du livre « L’important c’est les trois points : Les coulisses du management d’un club de foot de Ligue 1 » sorti il y a quelques mois et en vente au prix de 20€.

