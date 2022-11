Tennis – Un prize money de 1,57 million de dollars pour Caroline Garcia en remportant le Masters « WTA Finals 2022 »

Cette nuit, Caroline Garcia a remporté le Masters féminin de tennis, le WTA Finals 2022 disputé pour la première fois à Fort Worth aux Etats-Unis.

En dominant en finale Aryna Sabalenka en deux sets, la joueuse française va empocher un prize money de 1,57 million de dollars.

Avec une défaite lors de la phase de poule (3 matchs), Caroline Garcia n’empochera pas la somme maximale, à savoir 1,68M$ en cas de « perfect », la victoire en poule rapportant 110 000$.

Précisons que Caroline Garcia devient la deuxième Française à remporter le Masters WTA après Amélie Mauresmo en 2005.

Une victoire qui ravira évidemment ses principaux partenaires et marques visibles sur le court comme Yonex (raquette et textile), New Balance (chaussures) ou encore l’horloger Rolex.

Résumé vidéo – finale Masters 2022 Caroline Garcia VS Aryna Sabalenka