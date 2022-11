Tennis – Le détail du prize money du WTA Finals 2022

Jusqu’à lundi prochain, les 8 meilleurs joueuses de tennis de la saison 2022 s’affrontent à Fort Worth au Texas pour le WTA Finals.

Pour ce Masters qui a posé ses valises aux Etats-Unis cette année, la WTA va distribuer un prize money de 5 millions de dollars, pour les tableaux de simples et doubles. En simples, les joueuses en course sont Iga Swiatek, Ons Jabeur, Jessica Pegula, Coco Gauff, Maria Sakkari, Caroline Garcia, Aryna Sabalenka et Daria Kasatkina.

Dans le détail, la vainqueur du WTA Finals qui réalisera un perfect (5 victoires dont 3 victoires en phase de groupe) empochera la somme de 1,68 million de dollars en cumulant les différentes sommes allouées à chaque tour.

Le prize money du WTA Finals 2022

Simples

Prime de participation : 110 000$

Victoire en match de poule : 110 000$

Victoire en 1/2 finale : 420 000$

Défaite en 1/2 finale : 30 000$

Vainqueur de la finale : 820 000$

Vainqueur du tournoi avec 5 victoires : 1,68M$

Doubles (par paire)

Prime de participation : 50 000$

Victoire en match de poule : 20 000$

Victoire en 1/2 finale : 80 000$

Défaite en 1/2 finale : 5 000$

Vainqueur de la finale : 170 000$

Pour rappel, le plus gros prize money remporté sur un tournoi, hommes et femmes confondus, est de 4,42M$. Une somme empochée par Ash Barty qui a remporté le Masters WTA en 2019 à Shenzhen en Chine.

