Tennis – Roland-Garros et Orange vous offrent une visite à 360° de la nouvelle Grande Boutique

Pour ce Roland-Garros 2021, les spectateurs présents sur place peuvent découvrir la nouvelle Grande boutique.

Pour séduire les fans du Grand Chelem, la Grande Boutique propose un large espace de vente d’environ 1500m2 répartis sur deux niveaux. Une boutique installée sous les courts N°2 et 3 dans laquelle vous retrouverez des centaines de références comme des balles usagées du tournoi, la griffe Roland-Garros (serviettes, panamas,…), la collection Lacoste / Roland-Garros ou encore les produits sous licences (JM Weston, Delsey Paris, Lacoste Parfum, Lacoste Eyewear, Sisley Paris, Hespéride et O2Feel). Un espace qui accueille également le service cordage du tournoi pour les joueurs et joueuses géré par Wilson depuis l’édition 2020.

Visite guidée en vidéo 360°

Pour celles et ceux qui n’auront pas la chance de venir cette à Roland-Garros, le Grand Chelem a réalisé avec son partenaire Orange une vidéo à 360° vous proposant une visite en immersion en compagnie de l’ancienne joueuse Alizé Lim et des apparitions de Fabrice Santoro, Guy Forget ou encore Axel Carree, Global VP Sport Marketing de Lacoste.