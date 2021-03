Tennis – Hespéride active son partenariat avec Roland-Garros en sortant une chilienne aux couleurs du tournoi

Nouveau partenaire de Roland-Garros à partir de cette édition 2021, la marque de mobilier d’extérieur Hespéride compte sur le Grand Chelem parisien pour développer son image et sa préférence de marque auprès du public, que l’on espère nombreux dans les allées.

En tant que Fournisseur Officiel de Roland-Garros jusqu’au moins 2023, Hespéride aura notamment l’occasion d’exposer de nombreux produits, que se soit au sein de l’espace VIP « Le Village » ou encore dans les allées.

Une chilienne Roland-Garros

En outre et comme nous le révèle la marque en « avant-première », une Chilienne aux couleurs du tournoi, « Chilienne Porte d’Auteuil », sera proposée aux fans de tennis au prix de 70€. Un produit cobrandé Roland-Garros qui pourrait bien devenir rapidement un best seller du Grand Chelem parisien comme les serviettes des joueurs et joueuses.

Des chiliennes qui seront mises à disposition du public dans les allées pour suivre les matchs devant les écrans géants.

Au sein du Village, le nouvel espace VIP de Roland-Garros inauguré en 2018, Hespéride installera salons de jardins, parasols et loveuses haut de gamme pour le confort des partenaires du tournoi et leurs invités. La société bénéficiera elle aussi de son propre espace d’hospitalité au sein du Village ainsi que d’une loge sur le court Philippe Chatrier.

En outre, la société bénéficiera également d’un stand dans les allées afin de faire découvrir ses produits et d’échanger avec ses clients actuels et futurs.