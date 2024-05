Un sponsor du CIO associé au reveal des podiums de Paris 2024

Cet après-midi, Paris 2024 a dévoilé le look des podiums olympiques et paralympiques. Des créations qui sont associées à l’un des sponsors du Comité International Olympique P&G (Procter & Gamble).

Si des morceaux de Tour Eiffel sont dans les médailles de Paris 2024, les podiums s’inspirent eux aussi de la Dame de fer et du pont Eiffel. Des podiums fabriqués en France à partir de bois français et de plastique 100% recyclé. en collaboration avec la startup Le Pavé, l’entreprise française Global Concept et la menuiserie Giffard.

Ces podiums serviront pour 329 cérémonies des médailles aux Jeux Olympiques et 549 cérémonies aux Jeux Paralympiques.

Des podiums gris pour « réduire le carnaval de couleurs avec les uniformes des athlètes et éviter les associations disgracieuses » précise Joachim Roncin, directeur du design de Paris 2024.

« La couleur grise sur ces podiums est un écho aux toits de Paris. Parce que les équipes ont estimé que c’était la plus belle couleur pour monter sur le toit du monde quand on est médaillé aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Quand on gagne une médaille aux Jeux, on a un peu l’impression de gravir le toit du monde, donc a minima les athlètes seront sur le toit de Paris avec ce gris qui rappelle la couleur forte des toits de Paris » ajoute Tony Estanguet, Président de Paris 2024.

https://x.com/jeuxolympiques/status/1793650638527635485