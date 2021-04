JO – Cisco nouveau Partenaire Officiel de Paris 2024

Ce matin, le Comité d’Organisation des JO de Paris 2024 a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec Cisco.

En tant que Partenaire Officiel, Cisco s’occupera de déployer les équipements Réseau, les infrastructures de Cybersécurité et les logiciels de Visioconférence contribuant à l’organisation de l’événement.

« Cisco a accompagné les Jeux Olympiques et Paralympiques de Londres 2012, de Rio 2016 et accompagnera Tokyo 2020 en tant que partenaire officiel de l’infrastructure réseau. Pour Paris 2024, Cisco élargira son rôle en fournissant également l’infrastructure de cybersécurité et les logiciels de visioconférence » précise le communiqué. « Les technologies Cisco seront au cœur des échanges et du divertissement, garantissant le plus haut niveau de sécurité. La collaboration entre Cisco et le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 permettra de sécuriser les sites de compétition, de permettre les échanges entre bénévoles et de connecter les fans aux athlètes, pour que tous partagent et vivent les émotions de l’événement de façon inédite. »

Nous sommes prêts à relever les défis technologiques pour @Paris2024 ! Toutes nos équipes sont extrêmement fières de contribuer à faire des Jeux Olympiques et Paralympiques de @Paris2024 un évènement connecté, sécurisé et inclusif. #Paris2024 #WeAreCisco pic.twitter.com/hpzAMQYzFE — Cisco France (@CiscoFrance) April 13, 2021

Avec cette annonce, Paris 2024 officialise son 6ème sponsor national majeur pour les JO après Groupe BPCE, Orange et EDF en tant que Partenaire Premium et FDJ et Le Coq Sportif en tant que Partenaire Officiel. Il y a quelques semaines, Paris 2024 a également accueilli DXC Technologie en tant que « supporter officiel ».

Pour rappel, l’ambition du comité d’organisation de Paris 2024 est d’atteindre environ 1,1 milliard d’euros de revenus sponsoring, soit presque un tiers des recettes totales du COJO.