TOP 50 des athlètes possédant le plus gros potentiel marketing en 2020 (SportsPro 50 most marketable athletes)

Pour la 11ème année, le média anglais SportsPro spécialisé « sport business » publie son classement des 50 athlètes possédant le plus gros potentiel marketing (The world’s 50 most marketable athletes).

S’appuyant sur les données de la société Nielsen mesurées sur le digital, les athlètes sont classés en fonction d’un score d’influence basé sur 4 critères principaux : pertinence, portée, retour et résonnance. La valorisation d’un post social media, les performances ou encore la croissance de la fanbase des athlètes sont ainsi prises en compte par Nielsen.

Un classement de l’influence des sportifs SportsPro 50MM uniquement digital qui permet d’obtenir une liste d’ambassadeurs et ambassadrices puissants à travers le monde.

1/ Lionel Messi (33 ans) – football / Score : 115

2/ Cristiano Ronaldo (35 ans) – football / Score : 113

3/ LeBron James (35 ans) – basket / Score : 110

4/ Virat Kohli (31 ans) – cricket / Score : 109

5/ Bianca Andreescu (20 ans) – tennis / Score : 107

6/ Neymar JR (28 ans) – football / 107

7/ Khabib Nurmagomedov (32 ans) – MMA / Score : 106

8/ Rohit Sharma (33 ans) – cricket / Score : 103

9/ Mohamed Salah (28 ans) – football / Score : 103

10/ Paulo Dybala (26 ans) – football / Score : 100

11/ Eden Hazard (29 ans) – football / Score : 99

12/ Ryan Garcia (22 ans) – boxe / Score 97

13/ Steph Curry (32 ans) – basket / Score : 96

14/ Simone Biles (23 ans) – gymnastique / Score : 95

15/ Kylian Mbappé (21 ans) – football / Score 93

16/ Erling Haaland (20 ans) – football / Score : 92

17/ Alex Morgan (31 ans) – football / Score : 92

18/ Coco Gauff (16 ans) – tennis / Score : 92

19/ Paul Pogba (27 ans) – football / Score : 90

20/ Robert Lewandowksi (32 ans) – football / Score : 87

21/ Lewis Hamilton (35 ans) – Formule 1 / Score : 87

22/ Dina Asher-Smith (24 ans) – athlétisme / Score : 86

23/ Virgil van Dijk (23 ans) – football / Score : 84

24/ Jorge Masvidal (35 ans) – MMA / Score : 84

25/ Megan Rapinoe (35 ans) – football / Score : 83

26/ Patrick Mahomes (25 ans) – NFL / Score : 82

27/ Sky Brown (12 ans) – skateboard / Score : 81

28/ Rafael Nadal (34 ans) – tennis / Score : 79

29/ Anna Gasser (29 ans) – snowboard / Score : 77

30/ Tom Brady (43 ans) – NFL / Score : 76

31/ Anthony Joshua (30 ans) – boxe / Score : 76

32/ Tyson Fury (32 ans) – boxe / Score : 75

33/ Naomi Osaka (22 ans) – tennis / Score : 75

34/ Son Heung-min (28 ans) – football / Score : 74

35/ Roger Federer (39 ans) – tennis / Score : 72

36/ Luka Doncic (21 ans) – NBA / Score : 72

37/ Charles Leclerc (22 ans) – Formule 1 / Score : 72

38/ Kelia Termini (27 ans) – surf / Score : 72

39/ Dele Alli (24 ans) – football / Score : 71

40/ Bethany Hamilton (30 ans) – surf / Score : 71

41/ Carissa Moore (28 ans) – surf / Score : 71

42/ Anthony Davis (27 ans) – NBA / Score : 70

43/ Zion Williamson (20 ans) – NBA / Score 70

44/ Giánnis Antetokoúnmpo (25 ans) – NBA / Score : 69

45/ Katrin Davidsdottir (27 ans) – Crossfit / Score : 69

46/ Katelyn Ohashi (23 ans) – gymnastique / Score : 69

47/ Dorothea Wierer (30 ans) – biathlon / Score : 69

48/ Ashleigh Barty (24 ans) – tennis / Score : 69

49/ Mikaela Shiffrin (25 ans) – ski / Score : 68

50/ Russell Westbrook (31 ans) – NBA / Score : 68