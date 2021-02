UEFA Champions League – Pepsi dévoile sa nouvelle publicité « Fizz to Life » (Pogba, Messi, Sancho)

Partenaire de l’UEFA Champions League, Pepsi dévoile sa nouvelle campagne publicitaire à l’occasion de la deuxième semaine des 1/8e de finale aller.

Deux semaines après avoir dévoilé sa dernière pub pour les chips Lay’s, le groupe Pepsico présente son nouveau spot pour son soda Pepsi Max.

Un clip rythmé sur un son de Becky G et Burna Boy qui met en scène Lionel Messi, Paul Pogba, Jadon Sancho et Shanice van de Sanden.

« En 2021, nous rendons hommage à l’esprit humain qui avance coûte que coûte car quelle que soit l’époque que nous traversons, nous devons le célébrer, et continuer à aller de l’avant en souriant », a déclaré Natalia Filippociants, vice-présidente du marketing, Global Beverages, PepsiCo, dans un communiqué. « De la musique au football, le nouveau spot nous encourage à nous affranchir des conventions pour mieux faire pétiller notre quotidien. »

Des activations également sur le digital et en réalité augmentée

Ajoutons que la chanson « Rotate » sera également la bande originale des différents contenus numériques de la marque partagés sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, les supporters pourront interagir avec leurs joueurs et joueuses préférés pour un challenge football en duo. Pepsi MAX proposera également des packs en édition limitée aux couleurs de la campagne et proposera aux supporters une expérience en réalité augmentée grâce à un QR Code présent sur les canettes Pepsi Max et Pepsi. L’occasion d’incarner Paul Pogba pour les consommateurs français.