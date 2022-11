Vista nouveau partenaire officiel de la Fédération Française de Tennis : « Mettre à la disposition des clubs des outils professionnels »

Aujourd’hui, la Fédération Française de Tennis et VISTA ont officialisé la signature d’un partenariat d’une durée de 3 ans jusqu’en 2025.

Dans le cadre de cet accord, la société américaine qui propose aujourd’hui plus que de l’impression de cartes de visite avec Vistaprint devient Partenaire Officiel de la FFT. Un rapprochement qui concernera essentiellement les clubs. « Nous allons ainsi pouvoir nous appuyer sur l’expertise de Vista pour assurer la transformation digitale des clubs, essentielle à leur développement » explique Gilles Moretton, Président de la Fédération Française de Tennis, dans un communiqué.

En effet, Vista (VistaPrint, 99designs…) proposera aux 7300 clubs affiliés à la FFT des solutions digitales et marketing. Vista et son récent partenaire Wix fourniront notamment un modèle de site internet personnalisable par les clubs. « Des nouveaux outils marketing leur seront également mis à disposition sur la plateforme e-commerce de la FFT (proshop fft), ils permettront aux clubs de développer toute sorte de supports personnalisés pour professionnaliser leur communication et renforcer leur branding » ajoute le communiqué.

« Mettre à la disposition des clubs des outils professionnels ayant fait leurs preuves auprès des millions d’entreprises qui nous font confiance »

« Nous sommes très fiers de ce nouveau partenariat avec la FFT. Nous allons mobiliser nos équipes pour mettre à la disposition des clubs des outils professionnels ayant fait leurs preuves auprès des millions d’entreprises qui nous font confiance » ajoute Sabine Leveiller, Directrice Générale de Vista France. « Et nous connaissons tous la capacité du sport à fédérer, à créer du lien et à donner à chacun l’énergie de se surpasser. Ce sont des valeurs qui parlent aux entrepreneurs que nous épaulons au quotidien, et je suis impatiente de donner de la visibilité à cette communauté grâce à ce partenariat »

Dans ses activations, Vista devrait également mettre en avant la communauté d’entrepreneurs qui joue au tennis.

Depuis quelques mois, Vista est également devenu partenaire du club de football de Liverpool. Ensemble, les Reds et Vista mettent à l’honneur les petits et moyennes entreprises (PME) locales grâce à du contenu digital dédié, des mentions sur les réseaux sociaux du LFC ainsi que des activations dans les stades.