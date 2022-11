Offre de Stage : Responsable de la relation club – act for sport

TON FUTUR CLUB

act for sport propose une offre de sponsoring unique dans le sport amateur.

Née d’une rencontre entre des experts de la publicité et des professionnels de l’équipement sportif pour les clubs amateurs, act for sport permet aux marques (inter)nationales de soutenir cet écosystème associatif.

Notre volonté est d’accompagner les annonceurs dans des dispositifs RSE à forte valeur sociétale tout en leur assurant une visibilité forte, chirurgicale et engagée.

Depuis 2019, act for sport a permis a 10 marques d’équiper comme des pros plus de 100 000 sportifs au sein de 4 000 clubs amateurs : Unibet, Uber Eats, BigMat, Groupama, etc.

Rejoindre notre équipe de passionnés, c’est s’engager auprès des clubs pour accompagner leur structuration et leur développement.

TON RÔLE SUR LE TERRAIN

Aujourd’hui act for sport souhaite agrandir sa team et cherche sa nouvelle recrue en tant que responsable de la relation club !

Tu es empathique, pro-actif.ve et tu as une mentalité de team player ? Rejoins notre équipe pour accompagner les clubs dans nos dispositifs, de leur inscription à leur engagement sur les réseaux sociaux :

1. Tu accompagneras les clubs inscrits dans nos programmes de sponsoring :

– S’assurer auprès des clubs de la bonne compréhension du programme. Se renseigner sur les clubs, leur histoire et leur contexte pour pouvoir sélectionner les clubs les plus pertinents pour l’annonceur.

2. Tu participeras à la création des commandes clubs :

– À l’issue de la sélection des clubs, vous ferez la passe à la team supply dans la saisie des commandes d’équipements.

3. Tu tiendras un bilan quotidien des opérations :

– Le suivi des dispositifs est une tâche quotidienne : du recrutement des clubs au tracking du contenu en social media, tu tiendras informé les annonceurs des performances de leur dispositif via un reporting clair.

TES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tu as une bonne connaissance du milieu associatif sportif et du marché du sponsoring sportif (et/ou du marché des médias et de la publicité)

Tu sais t’organiser et prioriser tes tâches

Tu maîtrises la suite google (sheets, slides, doc, etc.)

TES PLUS

Tu es empathique

Tu maîtrises notion et intercom

Tu es passionné(e) de sport

Passer du temps au téléphone avec des bénévoles ne te fait pas peur, ça te plait même ?

INFORMATIONS PRATIQUES

Type de contrat : stage de 6 mois

Début : mi-janvier 2023

Lieu : Marseille

Salaire : minimum légal + tickets restaurants (10€/jour) + prise en charge à 50% du titre

de transport

Pour postuler, tu peux nous joindre ton CV et une lettre de motivation à l’adresse : stages@actforsport.eu

Dis nous en plus sur toi, ce qui te motive à postuler et pourquoi tu dois absolument rejoindre la team. Sois créatif, fais nous rire, innove… on adore ça !