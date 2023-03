Webedia Sports dévoile ses nouvelles ambitions dans le sport et ses nouvelles offres

Aujourd’hui, le groupe Webedia a officialisé le lancement de sa branche sport avec « Webedia Sports » dirigée par Gilles Portelle.

Après la co-création de l’agence Only Sports & Passions en 2018 puis le récent rachat du site « Le 10 Sport » et le lancement de Fair Play avec Alexandre Ruiz, Webedia Sports va donc proposer 3 offres principales avec une offre media, une offre activation publicitaire et une offre évènementielle.

L’offre média repose notamment sur Fair Play (Alex Ruiz), Le 10 Sport (4,5M de VU en janvier 23) mais également First Team (basket).

« Les modes de consommation du sport sont en plein bouleversement. Ainsi, les jeunes se retrouvent moins autour des compétitions et des formes de diffusion traditionnelles. Et pourtant, ils aiment le sport… mais différemment. Nous permettons à nos clients de les engager à travers les contenus les plus adaptés, sur leurs plateformes, leurs événements et via leurs personnalités préférées » précise Gilles Portelle, Directeur de Webedia Sports, dans un communiqué.

« Grâce à ces offres, Webedia Sports propose aux marques des solutions créatives pour adresser les nouveaux modes de consommation du sport sur des carrefours puissants d’audience, principalement chez les jeunes. La verticale collabore notamment avec des marques incontournables telles que Accor, Hisense, Samsung, SNCF, EDF, Adecco, Oppo, Intersport, La Poste, La Ligue Nationale de Rugby, La Ligue de Football Professionnel ou encore Paris 2024 » ajoute le communiqué.