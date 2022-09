2013-2022 : Le CIES revient sur 10 ans de Mercato et les chiffres fous concernant les transferts de joueurs dans le football

A l’occasion de la fin du Mercato estival 2022, le Centre International d’Étude du Sport (CIES) dévoile plusieurs chiffres clés concernant l’activité de transferts de joueurs de football des clubs des 5 principaux championnats européens, le BIG-5, à savoir la Premier League (Angleterre), LaLiga (Espagne), Bundesliga (Allemagne), Série A (Italie) et Ligue 1 (France).

Selon le CIES, les achats de joueurs sont repartis à la hausse cet été et l’hiver dernier avec un total de 6,19 milliards d’euros dépensés en 2022 en indemnités de transferts par le BIG-5. Un chiffre qui est essentiellement constitué des dépenses des clubs anglais qui ont investi cette année quelques 3 milliards d’euros sur le marché des transferts.

Chelsea club le plus dépensier des 10 dernières années

Sur les 10 dernières années, c’est le club anglais de Chelsea FC qui a dépensé le plus en indemnités de transfert avec un montant estimé à 1,815 milliard d’euros entre 2013 et 2022. Le podium est complété par le FC Barcelone et Manchester City qui font pratiquement jeu égal avec les Blues.

Sur cette année 2022 (hiver+été) uniquement, c’est toujours Chelsea qui domine le classement des sommes déboursées pour acheter des joueurs avec un total de 333 millions d’euros.

Au jeu de la « balance », soit la différence entre les achats et les ventes de joueurs, c’est le club de Manchester United qui affiche le pire bilan sur 2013-2022 avec -1,269 milliard d’euros. Le podium est complété par Manchester City (-902M€) et le Paris Saint-Germain (-868M€).

« Les chiffres publiés incluent les indemnités de transfert fixes, les éventuels bonus indépendamment de leur payement effectif, ainsi que les sommes versées dans le contexte de prêts payants. Les montants négociés dans le cadre de prêts avec obligation d’achat sont inclus dans le décompte pour l’année du transfert. Dans la limite des informations disponibles, les données sur les bénéficiaires prennent en compte les éventuelles sommes à la revente négociés par les clubs précédents » explique le CIES dans son étude.

De l’autre côté, « les meilleurs élèves » sont 3 clubs évoluant dans le Championnat de France avec le LOSC (+379M€), l’Olympique Lyonnais (+282M€) et l’AS Monaco (+215M€). Le club du Rocher affiche notamment plus de 1,252 milliard d’euros en vente de joueurs sur les 10 dernières années.

Sur la période 2013-2022, la Ligue 1 et ses clubs affichent ainsi une balance positive de +350 millions d’euros. La Premier League affiche elle un « solde » négatif entre les ventes et les achats de -9,499 milliards euros.