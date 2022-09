Fan Experience : L’ESTAC installe un jacuzzi en bord pelouse pour son match contre le Stade Rennais

Hier, l’ESTAC accueillait le Stade Rennais (1-1) dans le cadre de la 6ème journée de Ligue 1 Uber Eats.

A cette occasion, le club troyen, propriété de City Football Group, avait installé un jacuzzi en bord de pelouse, à proximité de l’un des poteaux de corner du stade de l’Aube.

Une première pour l’ESTAC qui produit toujours son petit effet, que ce soit auprès des supporters et du grand public, notamment sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, les retombées ont été plutôt nombreuses avec des discussions un peu partout dans le monde.

Une initiative « Fan Experience » qui n’est pas nouvelle puisque déjà vue en France, notamment du côté du Stade Toulousain ou encore du SM Caen en 2018. En 2013, c’est le club suisse des Grasshoppers Zurich qui avait lancé en quelque sorte la mode en Europe.

« Nous voulions faire quelque chose de sympa pour la fin de l’été et récompenser des supporters du club »

« L’ESTAC essaie d’innover en mettant en place différents concepts d’animations… L’année dernière, nous avions eu Martin Solveig, on a également lancé des initiatives autour des NFTs… On essaie de créer des choses disruptives » nous précise le club. « Le jacuzzi entre dans ce contexte. Nous voulions faire quelque chose de sympa pour la fin de l’été et récompenser des supporters du club. Il y a eu 4 gagnants (2×2 par mi-temps) sélectionnés via un jeu concours proposé uniquement aux membres de notre nouveau programme de fidélité MyESTAC Rewards by Feuillette. Cela appelle d’autres évènements dans le futur pour certains matchs ».

Ajoutons que c’est l’entreprise locale Ferte Piscines qui mis à disposition le jacuzzi. Il n’y avait pas de partenaire ou de société associé directement à cette opération qui a donc réussi à attirer l’oeil de nombreux médias comme CANAL+ (qui diffusait le match), ESPN, The Sun, Le Parisien, France TV, RTL Sport, Sport Bible, 433,…

⏰ ́ a ouvert son compteur de but face à Rennes ! ⚽️#TeamESTAC ⚪️ pic.twitter.com/Vu0b05AhOO — ESTAC Troyes (@estac_officiel) September 5, 2022

Ver un partido en jacuzzi, ya pasó en la Ligue 1 de Francia . En el estadio del @estac_officiel pic.twitter.com/tE9RoLgYKI — Pablo Mascorro (@pablo_mascorro) September 4, 2022

Así hasta dan ganas de ser fan del @estac_officiel. ‍ ¿Cómo les caería un lugar así en CU? Domingo a las 12 del día, con el calor de nuestra CDMX, en un jacuzzi con su crush, mientras ven a los @PumasMX de Dani Alves ser goleados. Piénsenlo, Sporters.#CreamosTendencia pic.twitter.com/bJZdPuQti8 — Hi! Sports TV (@HiSportsTV) September 4, 2022

Inutile et superficiel ? Pas d’accord sur ça. Déjà ça fait parler du club et ça fait une bonne pub. Après pour la sécheresse et compagnie ça oui ok — Stade_rennais_fan_srfc 🔴⚫ (@StadeRennais_FS) September 4, 2022

Depuis de nombreuses années, les acteurs du sport multiplient les initiatives pour enrichir la Fan Experience et séduire des publics différents en proposant des places insolites. L’occasion surtout pour de nombreux sponsors d’activer de manière originale un partenariat sportif. (Re)découvrez ci-dessous quelques exemples.