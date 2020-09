320 000€ récoltés par la vente aux enchères de l’association « Les Etoiles Filantes »

Hier, la vente aux enchères organisée au profit de l’association « Les Etoiles Filantes » a permis de récolter 320 000 euros.

Une soirée menée par la Maison de Ventes Richard rassemblant un parterre de passionnés de sports et de personnalités touchées par la cause et des collectionneurs en liaison téléphoniques.

Arthur avait 5 ans quand il est parti rejoindre les étoiles en Mai dernier. Il s’est battu comme un super héros pendant 9 mois, alors que les médecins avaient diagnostiqué en septembre une maladie rare et incurable : « le gliome infiltrant du tronc cérébral ». Le diagnostic était sans appel alors sa maman (Sandie Tourondel) a décidé de remplir de vie les journées de son petit garçon et réaliser ses rêves. Elle lance l’association « Les Etoiles Filantes » avec une seule philosophie : ajouter de la vie aux jours. Depuis, l’association « Les Etoiles Filantes » aide des petits enfants comme Arthur qui sont touchés par cette maladie. Le monde du sport s’est mobilisé comme jamais pour apporter encore plein d’étoiles dans les yeux de ces petits garçons et petites filles qui se battent courageusement.

Hier soir, aux Puces du Canal à Lyon, ce sont plus de 100 objets qui ont été mis à la vente en présence de Tessa Worley et Martin Fourcade, marraine et parrain de l’association. Une soirée orchestrée par la journaliste Anne-Laure Bonnet qui a permis de récolter 320 000 euros.

L’intégralité des bénéfices de la vente sera reversée à l’association Les Etoiles Filantes. 50% des fonds permettront de réaliser les rêves des enfants, 25% serviront à financer la construction de l’Espace parents de l’IHOPe (Institut d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique) et 25% seront reversés à la recherche sur le gliome infiltrant du tronc cérébral au Centre Léon Bérard

Dans le détail, le record de vente de la soirée est celui du maillot de l’Equipe de France de Kylian Mbappé, acheté 160 000 euros par téléphone par un acheteur anonyme et généreusement offert à Jules, le frère jumeau d’Arthur. Une paire de crampons de l’international français a été préemptée par l’Etat pour l’exposer au Musée International de la Chaussure à Romans-sur-Isère.

A noter les 7 500€ pour la raquette de Rafael Nadal, 5100€ pour le dossard jaune de Martin Fourcade de sa 80ème victoire en Coupe du Monde à Ruhpolding et les 6 000 euros, montant record de l’achat dans la salle pour la toile réalisée en direct par l’artiste Jaké.

« Tout cet engouement nous donne encore plus d’énergie pour continuer à aider le maximum d’enfants, à mettre des petites étoiles dans les yeux de ces super-héros et comme le veut la philosophie de l’association à ajouter de la vie aux jours à défaut d’ajouter des jours à la vie. » a déclaré Sandie Tourondel, fondatrice de l’Association Les Etoiles Filantes.

Les Etoiles Filantes – 3 objectifs majeurs :

– Réaliser les rêves des enfants atteints d’une tumeur du tronc cérébral.

– Apporter une assistance humaine, matérielle, financière aux familles des enfants malades.

– Aider la recherche sur le gliome infiltrant du tronc cérébral.